В ОДКБ выступили за усиление диалога с международными организациями

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на пятом Всемирном форуме памяти жертв Холокоста, предложил провести "встречу глав государств постоянных членов Совета Безопасности ООН - России, Китая, США, Франции и Великобритании" и заявил, что Москва намерена, "не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам "пятерки".

"На фоне прозвучавших в последнее время на разных уровнях оценок и озабоченности судьбой мировой цивилизации и глобальной безопасности инициатива президента России Владимира Путина организовать саммит государств - постоянных членов Совбеза ООН своевременная и очень значимая. На эти страны исторически возложена особая миссия - за сохранение нашей цивилизации, обеспечение мира. Разобщенность перед лицом угроз мировой стабильности чревата колоссальными последствиями. Если ведущие державы не смогут консолидироваться в ответ на вызовы современности, то эти вызовы просто не преодолеть. Инициатива президента РФ о проведении саммита является непременным условием наших действий в глобальном масштабе", - заявил Зась.

По его мнению, "лидерам государств надо преодолеть эмоциональный фон, боязнь негативных реакций общественности, оторваться от повседневных противоречий и размолвок и повернуться лицом к этим глобальным угрозам и обсудить прежде всего их и выстроить мировую политику против этих угроз".

"Мы ожидаем, что в реализации инициативы президента РФ большую роль должна сыграть ООН. Тем более, этот год важный для организации, отмечается 75-летие подписания устава ООН. Такой диалог, встреча постоянных членов СБ ООН была бы очень актуальна и стала бы знаковым событием. ООН, на мой взгляд, нужно сыграть большую роль в организации такой встречи", - сказал генеральный секретарь ОДКБ.

Зась отметил, что как руководитель организации, отвечающей за безопасность в евразийском регионе, считает не менее важным организовать такой диалог и выстроить отношения между региональными организациями в сфере безопасности, в том числе с НАТО. "Мы также должны преодолеть разобщенность и консолидироваться перед лицом современных угроз и вызовов", - подчеркнул генсек ОДКБ.

"У нас разный уровень сотрудничества с международными организациями, занимающимся вопросами безопасности: прекрасное взаимодействие с ШОС и СНГ, с ОБСЕ. Мы находим понимание и конструктивно сотрудничаем с ООН. Мы готовы к диалогу со значимой в вопросах международной безопасности организацией - НАТО", - указал Зась. Он напомнил, что параметры этого сотрудничества были обозначены в обращении глав МИД стран ОДКБ от 22 мая 2019 года, "на которое пока, к сожалению, отклика не получено".