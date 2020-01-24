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В ОДКБ выступили за усиление диалога с международными организациями
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РИА Новости

В ОДКБ выступили за усиление диалога с международными организациями

15:49 24.01.2020
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© Sputnik / Виктор ТолочкоСтанислав Зась
Станислав Зась
© Sputnik / Виктор Толочко
Станислав Зась. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности поддерживает инициативу президента РФ Владимира Путина провести саммит глав "пятерки" СБ ООН и выступает за усиление диалога с международными организациями, в том числе с НАТО, для решения задач по сохранению мира, заявил РИА Новости генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на пятом Всемирном форуме памяти жертв Холокоста, предложил провести "встречу глав государств постоянных членов Совета Безопасности ООН - России, Китая, США, Франции и Великобритании" и заявил, что Москва намерена, "не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам "пятерки".
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"На фоне прозвучавших в последнее время на разных уровнях оценок и озабоченности судьбой мировой цивилизации и глобальной безопасности инициатива президента России Владимира Путина организовать саммит государств - постоянных членов Совбеза ООН своевременная и очень значимая. На эти страны исторически возложена особая миссия - за сохранение нашей цивилизации, обеспечение мира. Разобщенность перед лицом угроз мировой стабильности чревата колоссальными последствиями. Если ведущие державы не смогут консолидироваться в ответ на вызовы современности, то эти вызовы просто не преодолеть. Инициатива президента РФ о проведении саммита является непременным условием наших действий в глобальном масштабе", - заявил Зась.
По его мнению, "лидерам государств надо преодолеть эмоциональный фон, боязнь негативных реакций общественности, оторваться от повседневных противоречий и размолвок и повернуться лицом к этим глобальным угрозам и обсудить прежде всего их и выстроить мировую политику против этих угроз".
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"Мы ожидаем, что в реализации инициативы президента РФ большую роль должна сыграть ООН. Тем более, этот год важный для организации, отмечается 75-летие подписания устава ООН. Такой диалог, встреча постоянных членов СБ ООН была бы очень актуальна и стала бы знаковым событием. ООН, на мой взгляд, нужно сыграть большую роль в организации такой встречи", - сказал генеральный секретарь ОДКБ.
Зась отметил, что как руководитель организации, отвечающей за безопасность в евразийском регионе, считает не менее важным организовать такой диалог и выстроить отношения между региональными организациями в сфере безопасности, в том числе с НАТО. "Мы также должны преодолеть разобщенность и консолидироваться перед лицом современных угроз и вызовов", - подчеркнул генсек ОДКБ.
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"У нас разный уровень сотрудничества с международными организациями, занимающимся вопросами безопасности: прекрасное взаимодействие с ШОС и СНГ, с ОБСЕ. Мы находим понимание и конструктивно сотрудничаем с ООН. Мы готовы к диалогу со значимой в вопросах международной безопасности организацией - НАТО", - указал Зась. Он напомнил, что параметры этого сотрудничества были обозначены в обращении глав МИД стран ОДКБ от 22 мая 2019 года, "на которое пока, к сожалению, отклика не получено".
Первым практическим шагом, по словам Зася, могла бы стать его личная встреча с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. "В качестве первого шага к налаживанию сотрудничества я готов ко встрече с генсеком НАТО, и не только с ним, но и со всеми руководителями международных организаций, занимающимися вопросами безопасности", - отметил генеральный секретарь ОДКБ.
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Станислав ЗасьСовет Безопасности ООННАТООДКБВладимир ПутинЙенс СтолтенбергВ мире
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