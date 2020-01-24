В РВИО прокомментировали назначение Мединского помощником президента

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Экс-министр культуры Экс-министр культуры Владимир Мединский в своей новой должности помощника президента РФ продолжит политику российского государства последних лет в сфере культуры, в частности, поддержку российского кино, надеется кинорежиссер Андрей Кончаловский

В пятницу президент России Владимир Путин назначил Мединского помощником главы государства. Позже в пятницу в Москве прошло заседание творческого совета Российского военно-исторического общества, которое возглавляет Мединский. Участники заседания поздравили его с новым назначением.

"Владимир Ростиславович (Мединский) будет продолжать культурную политику государства", - высказал мнение Кончаловский на заседании. Как отметил режиссер, его как кинематографиста "очень удовлетворяли достаточно волевые решения (Мединского), касающиеся продвижения российского кинематографа на российский кинорынок".

Кончаловский отметил, что еще лет десять назад в России "10-15-летние ребята ничего, кроме американского кино, не видели". Но благодаря усилиям Мединского на посту министра культуры российское кино начинает расширять свое место в российском прокате, подчеркнул Кончаловский. "Это чрезвычайно важно", - сказал режиссер.

"Спасибо большое за ваши усилия. Надеюсь, вы не бросите министерство культуры и позволите нам продолжать эту культурную политику", - обратился Кончаловский к Мединскому в заключение.

Позитивно назначение Мединского оценил и депутат Госдумы Александр Хинштейн, также участвовавший в заседании.