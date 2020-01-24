В СК рассказали о девятикласснике, умершем в Пензе

Пресс-служба Минздрава России в мае прошлого года сообщила, что внезапная сердечная смертность среди детей школьного возраста от 5 до 19 лет в России составляет 0,4 на 100 тысяч детского населения, что существенно ниже, чем в других странах мира. В ведомстве отмечали, что этот показатель у детей школьного возраста регистрируется в среднем в мире с частотой 1,7 на 100 тысяч.