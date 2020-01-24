В СК рассказали о девятикласснике, умершем в Пензе

САРАТОВ, 24 янв - РИА Новости. Смерть ученика девятого класса лицея в Пензе была скоропостижной, заявило в пятницу областное управление СК РФ.
В экстренных службах региона РИА Новости ранее сообщили, что, по предварительным данным, 15-летний ученик девятого класса лицея в Пензе утром в четверг не жаловался на самочувствие, однако на уроке английского ему стало плохо, он потерял сознание, ему вызвали скорую, и в реанимобиле по пути в больницу мальчик скончался. Прокуратура и СК начали проверки. В силовых структурах агентству уточнили, что семья у мальчика благополучная, родители заботились о ребенке.
"Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, подросток скончался. При осмотре места происшествия каких-либо повреждений на теле несовершеннолетнего не обнаружено. По предварительным данным судебно-медицинского исследования, его смерть носит скоропостижный характер", - говорится в сообщении.
Следователи в рамках проверки детально исследуют состояние здоровья подростка, начиная с рождения, его обращения за медицинской помощью. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СК.
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В силовых структурах региона РИА Новости уточнили, что, согласно предварительному заключению судмедэксперта, имела место внезапная сердечная смерть.
Пресс-служба Минздрава России в мае прошлого года сообщила, что внезапная сердечная смертность среди детей школьного возраста от 5 до 19 лет в России составляет 0,4 на 100 тысяч детского населения, что существенно ниже, чем в других странах мира. В ведомстве отмечали, что этот показатель у детей школьного возраста регистрируется в среднем в мире с частотой 1,7 на 100 тысяч.
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