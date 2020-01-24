В Пензе девятиклассник умер после урока английского

Как рассказали агентству в экстренных службах региона, по предварительным данным, 15-летний ученик девятого класса лицея в Пензе утром в четверг не жаловался на самочувствие, однако на уроке английского ему стало плохо, он потерял сознание, ему вызвали скорую. В реанимобиле по пути в больницу мальчик скончался.