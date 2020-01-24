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В Пензе девятиклассник умер после урока английского
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РИА Новости

В Пензе девятиклассник умер после урока английского

10:21 24.01.2020 (обновлено: 13:37 24.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Медик около автомобиля скорой медицинской помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 24 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Следственный комитет и прокуратура проводят проверки в связи с гибелью ученика девятого класса лицея в Пензе, сообщили РИА Новости в пресс-службах этих ведомств.
Как рассказали агентству в экстренных службах региона, по предварительным данным, 15-летний ученик девятого класса лицея в Пензе утром в четверг не жаловался на самочувствие, однако на уроке английского ему стало плохо, он потерял сознание, ему вызвали скорую. В реанимобиле по пути в больницу мальчик скончался.

"Проводится проверка по факту смерти несовершеннолетнего, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — заявила старший помощник руководителя регионального управления СК России Татьяна Махницкая.

"Прокуратура Октябрьского района проводит проверку достаточности мер профилактики в отношении состояния здоровья ребенка со стороны образовательной организации и в первую очередь родителей", — добавила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
В силовых структурах РИА Новости уточнили, что, предварительно, семья у мальчика благополучная, родители заботились о ребенке.
Капельница.
21 ноября 2019, 14:57
В Крыму на уроке умер школьник
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Следственный комитет РФПензаОктябрьский районРоссияПроисшествия
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24 января, 10:34
николай агнин
210092
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