Власти объяснили причину появления дыма над Новочеркасской ГРЭС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 янв - РИА Новости. Выброс пара и угольной пыли произошел на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области, токсичных веществ в нем не было, сообщает правительство региона.

Ранее в группе " Это Ростов-на-Дону " соцсети ВКонтакте появился пост о том, что в четверг на Новочеркасской ГРЭС в рабочем помещении разорвало трубу. Горячий пар, как сообщается, сломал металлические конструкции в цехе и пробил кровлю здания. На видео видны клубы черного дыма.

"На Новочеркасской ГРЭС был отключен в аварийный ремонт энергоблок станции №1 из-за повреждения байпаса к редуцирующему охлаждающему устройству №2 котла 1Б. Каркасы и несущие конструкции котла в ходе инцидента не повреждены", - говорится на сайте правительства области.

В момент повреждения паропровода произошел выброс пара с угольной пылью в атмосферу. "Ядовитые и токсичные вещества в данном выбросе отсутствовали. Пострадавших среди персонала нет", - отмечается в сообщении.