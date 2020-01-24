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Власти объяснили причину появления дыма над Новочеркасской ГРЭС
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РИА Новости

Власти объяснили причину появления дыма над Новочеркасской ГРЭС

15:35 24.01.2020 (обновлено: 15:36 24.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 янв - РИА Новости. Выброс пара и угольной пыли произошел на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области, токсичных веществ в нем не было, сообщает правительство региона.
Ранее в группе "Это Ростов-на-Дону" соцсети ВКонтакте появился пост о том, что в четверг на Новочеркасской ГРЭС в рабочем помещении разорвало трубу. Горячий пар, как сообщается, сломал металлические конструкции в цехе и пробил кровлю здания. На видео видны клубы черного дыма.
"На Новочеркасской ГРЭС был отключен в аварийный ремонт энергоблок станции №1 из-за повреждения байпаса к редуцирующему охлаждающему устройству №2 котла 1Б. Каркасы и несущие конструкции котла в ходе инцидента не повреждены", - говорится на сайте правительства области.
В момент повреждения паропровода произошел выброс пара с угольной пылью в атмосферу. "Ядовитые и токсичные вещества в данном выбросе отсутствовали. Пострадавших среди персонала нет", - отмечается в сообщении.
В настоящее время, по данным замгубернатора области - министра промышленности и энергетики Игоря Сорокина, Новочеркасская ГРЭС работает в штатном режиме.
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