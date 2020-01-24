Комиссия ЕР по этике рассмотрит поведение главы Чувашии

"Если это была попытка шутки, то она не смешная. Эта сцена из серии "А ну-ка отними", где майора МЧС вынуждают прыгать, вызывает оторопь и отвращение. Перед ним стоит офицер, который спасает жизни людей, и так мерзко себя вести… Что сказать? – моральное уродство. Глава Чувашии Михаил Игнатьев в очередной раз "пробил дно", - цитирует Ревенко пресс-служба ЕР.