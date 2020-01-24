Комиссия ЕР по этике рассмотрит поведение главы Чувашии

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Поступок главы Чувашии, который во время вручения новой техники пожарным заставил одного из них подпрыгивать за ключами, это проявление морального уродства, эпизод будет рассмотрен на ближайшем заседании комиссии "Единой России" по этике, заявил ответственный секретарь комиссии, депутат Госдумы Евгений Ревенко.
Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, как глава Чувашии Михаил Игнатьев, который является членом ЕР, подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Вручение техники состоялось в Чебоксарах на площади Республики в четверг. В МЧС назвали эпизод "дружеской шуткой".
"Если это была попытка шутки, то она не смешная. Эта сцена из серии "А ну-ка отними", где майора МЧС вынуждают прыгать, вызывает оторопь и отвращение. Перед ним стоит офицер, который спасает жизни людей, и так мерзко себя вести… Что сказать? – моральное уродство. Глава Чувашии Михаил Игнатьев в очередной раз "пробил дно", - цитирует Ревенко пресс-служба ЕР.
Он отметил, что партийная комиссия по этике даст "принципиальную оценку" эпизоду на ближайшем заседании 27 января.
По словам Ревенко, поведение Игнатьева не может не вызвать возмущения. Он напомнил, что Игнатьев недавно стал участником еще одного скандала, призвав "мочить" журналистов, которые "не так и не то пишут о его республике".