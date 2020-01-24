МВД опубликовало видео ареста организаторов порностудии в Красноярске

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На кадрах бойцы входят в квартиру, где на полу и кроватях вповалку спят полуголые люди, в помещении беспорядок. Среди спящих — юноша, лица остальных скрыты. В квартире сотрудники СОБРа проводят обыск, разворачивают скрученную в трубочку 500-рублевую купюру.

Ранее ГСУСК региона сообщило, что в Красноярске арестованы двое подозреваемых в изготовлении порнографических видеоматериалов с участием несовершеннолетних, съемки проходили в квартире и коттедже в Центральном районе города. В настоящее время устанавливается количество потерпевших по данному уголовному делу, известно, что возраст девушек — от 15 до 18 лет.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 242.2 УК России ("Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов"). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В краевом главке МВД сообщили, что установлены десять девушек, принимавших участие "в мероприятиях порнографического характера".