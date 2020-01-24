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МВД опубликовало видео ареста организаторов порностудии в Красноярске
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РИА Новости

МВД опубликовало видео ареста организаторов порностудии в Красноярске

17:32 24.01.2020 (обновлено: 00:05 25.01.2020)
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КРАСНОЯРСК, 24 янв — РИА Новости. Краевой главк МВД опубликовал оперативное видео, на котором бойцы СОБРа пришли в квартиру в Красноярске, где снимали порнографию с участием несовершеннолетних.
На кадрах бойцы входят в квартиру, где на полу и кроватях вповалку спят полуголые люди, в помещении беспорядок. Среди спящих — юноша, лица остальных скрыты. В квартире сотрудники СОБРа проводят обыск, разворачивают скрученную в трубочку 500-рублевую купюру.
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Ранее ГСУСК региона сообщило, что в Красноярске арестованы двое подозреваемых в изготовлении порнографических видеоматериалов с участием несовершеннолетних, съемки проходили в квартире и коттедже в Центральном районе города. В настоящее время устанавливается количество потерпевших по данному уголовному делу, известно, что возраст девушек — от 15 до 18 лет.
В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 242.2 УК России ("Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов"). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
В краевом главке МВД сообщили, что установлены десять девушек, принимавших участие "в мероприятиях порнографического характера".
По данным МВД, в ходе обысков по месту жительства подозреваемых полицейские изъяли флеш-карты, компьютер, ноутбук, веб-камеры, а также 28 сотовых телефонов.
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