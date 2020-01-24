В Красноярске обнаружили порностудию, где снимали несовершеннолетних

"По версии следствия, осенью 2019 года подозреваемые, находясь в коттедже и квартире, расположенным в Центральном районе краевого центра, используя фото, видео и другую аппаратуру, осуществляли съемку несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов. В настоящее время устанавливается количество потерпевших по данному уголовному делу, известно, что возраст девушек от 15 до 18 лет", - говорится в сообщении.