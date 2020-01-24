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В Красноярске обнаружили порностудию, где снимали несовершеннолетних
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РИА Новости

В Красноярске обнаружили порностудию, где снимали несовершеннолетних

13:01 24.01.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 24 янв - РИА Новости. Сотрудники уголовного розыска задержали в Красноярске двух подозреваемых в изготовлении порнографических видеоматериалов с участием несовершеннолетних, съемку которых они проводили в одной из квартир и в коттедже в Центральном районе города, сообщает ГСУСК РФ по региону.
"По версии следствия, осенью 2019 года подозреваемые, находясь в коттедже и квартире, расположенным в Центральном районе краевого центра, используя фото, видео и другую аппаратуру, осуществляли съемку несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов. В настоящее время устанавливается количество потерпевших по данному уголовному делу, известно, что возраст девушек от 15 до 18 лет", - говорится в сообщении.
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По данному факту следователи в отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по п. б ч.2 ст.242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
В краевом главке МВД сообщили, что установлены 10 девушек, принимавших "участие в мероприятиях порнографического характера".
По ходатайству следствия подозреваемые арестованы. В ходе обысков изъята видеоаппаратура, компьютеры, сотовые телефоны и иная техника. Следствие рассматривает иные эпизоды незаконной деятельности подозреваемых, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.
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