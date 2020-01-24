США пытаются обезличить заслуги Красной армии в войне, считает эксперт

"Это вполне естественно. Американцы считают себя главными победителями во Второй мировой войне. И никогда, со времен ее окончания, они не признавали за Советским Союзом статуса главного победителя. С точки зрения США, основную роль во Второй мировой войне сыграли именно Соединенные Штаты", - сказал Фененко.