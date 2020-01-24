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США пытаются обезличить заслуги Красной армии в войне, считает эксперт
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РИА Новости

США пытаются обезличить заслуги Красной армии в войне, считает эксперт

15:27 24.01.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДоцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко
Доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко
© РИА Новости / Антон Денисов
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Доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. США считают себя главными победителями во Второй мировой войне и стараются максимально обезличить заслуги Советской армии по освобождению Европы, сказал РИА Новости доцент факультета мировой политики МГУ, доктор политических наук Алексей Фененко.
В своем выступлении накануне в Иерусалиме вице-президент США Майк Пенс, говоря про "Аушвиц", предпочел не упоминать, что лагерь был освобожден советской армией. Он лишь ограничился словами про абстрактных военнослужащих. По словам Пенса, "когда солдаты открыли ворота "Аушвица" 27 января 1945 года", они обнаружили семь тысяч заключенных и записи, задокументировавшие самое крупное массовое убийство в истории.
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"Это вполне естественно. Американцы считают себя главными победителями во Второй мировой войне. И никогда, со времен ее окончания, они не признавали за Советским Союзом статуса главного победителя. С точки зрения США, основную роль во Второй мировой войне сыграли именно Соединенные Штаты", - сказал Фененко.
По его словам, "американцам, конечно, не сильно приятно, что не на них эта выпала миссия, они стараются максимально ее задвинуть и обезличить, в американской трактовке именно армия США освободила Европу".
"Нам надо перестать этому удивляться. И просто понять, что американцы так видят историю Второй мировой войны, и сойтись с ними здесь мы не сможем никогда", - отметил Фененко.
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Майк ПенсКрасная армия (РККА)Аушвиц-Биркенау (концлагерь)Вторая мировая война (1939-1945)ИерусалимЕвропаВ мире
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