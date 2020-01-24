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В Хьюстоне прогремел мощный взрыв
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РИА Новости

В Хьюстоне прогремел мощный взрыв

15:20 24.01.2020 (обновлено: 16:58 24.01.2020)
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© AP Photo / KTRK-TVПоследствия взрыва в Хьюстоне в пятницу, 24 января 2020
Последствия взрыва в Хьюстоне в пятницу, 24 января 2020
© AP Photo / KTRK-TV
Последствия взрыва в Хьюстоне в пятницу, 24 января 2020
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Сильный взрыв прогремел в американском городе Хьюстон, по меньшей мере один человек был госпитализирован, сообщает телеканал Fox 26 Houston.
Как сообщает полиция города в Twitter, взрыв произошел на улице Гесснер (Gessner Road) в северо-западной части города, движение на близлежащих улицах перекрыто.
Взрыв произошел примерно в 4.15 по местному времени (13.15 мск). По сообщениям местных жителей, взрыв был слышен на расстоянии нескольких миль и был такой силы, что в некоторых зданиях вылетели окна.
Как сообщает местный телеканал ABC 13, взрыв произошел в здании компании Watson Grinding and Manufacturing. Предположительно, взорвался бак с газом.
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МоскваХьюстонTwitterВ мире
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