В Хьюстоне прогремел мощный взрыв

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Сильный взрыв прогремел в американском городе Хьюстон, по меньшей мере один человек был госпитализирован, сообщает телеканал Fox 26 Houston.
Как сообщает полиция города в Twitter, взрыв произошел на улице Гесснер (Gessner Road) в северо-западной части города, движение на близлежащих улицах перекрыто.
WATCH: 'Massive' explosion at a building in Houston is felt and heard for miles; no word on casualties pic.twitter.com/fjLzInJ7l5— BNO News (@BNONews) January 24, 2020
Взрыв произошел примерно в 4.15 по местному времени (13.15 мск). По сообщениям местных жителей, взрыв был слышен на расстоянии нескольких миль и был такой силы, что в некоторых зданиях вылетели окна.
Как сообщает местный телеканал ABC 13, взрыв произошел в здании компании Watson Grinding and Manufacturing. Предположительно, взорвался бак с газом.
Major explosion in Northwest Houston, neat Clay & Gessner. Did you hear it this morning? HPD blocking off the “hot zone” — Clay, Gessner, Steffani, and Genard @abc13houston #breaking #houston #traffic pic.twitter.com/JTddN7NFYl— Katherine Whaley (@KatherineABC13) January 24, 2020