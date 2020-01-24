Депутат Госдумы осудил главу Чувашии за шутку над пожарным

"Будет встреча с ним или не будет - не могу сказать, хотя с самых первых дней своего депутатства мы с моим товарищем Анатолием Геннадьевичем Аксаковым (глава комитета ГД по финрынку, депутат фракции от Чувашии) активно предлагаем как раз в рамках региональных недель встречаться и обсуждать в целом жизнь региона и вопросы, который в том числе необходимо представлять на федеральном уровне, к сожалению, у нас такая практика не заведена, глава республики, как правило игнорирует, скажем так, депутатов. Такая работа по взаимодействию не выстроена. Поэтому не могу сказать, будет ли встреча или нет. Конечно, если такое предложение поступит, мы всегда готовы встретиться и обсудить любую тему, в том числе и эти тоже", - добавил он.