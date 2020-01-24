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Депутат Госдумы осудил главу Чувашии за шутку над пожарным
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РИА Новости

Депутат Госдумы осудил главу Чувашии за шутку над пожарным

15:05 24.01.2020
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© Фото : официальный сайт Олега НиколаеваДепутат Олег Николаев
Депутат Олег Николаев
© Фото : официальный сайт Олега Николаева
Депутат Олег Николаев. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Глава думского комитета по делам национальностей, депутат фракции "Справедливая Россия" от Республики Чувашия Олег Николаев назвал некорректным поведение главы республики, который "пошутил" над сотрудником МЧС, заставив его прыгать за ключами от спецтехники: по мнению парламентария, такое поведение не красит всенародно избранного руководителя региона.
Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, как глава Чувашии Михаил Игнатьев подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Вручение техники состоялось в Чебоксарах на площади Республики в четверг. В МЧС Чувашии этот эпизод назвали "дружеской шуткой".
"Очевидно, что это не красит руководителя региона, да и руководителя любого уровня, тем более руководителя, который является публичным лицом, избранным всенародно. Такое поведение - явный фактор неуважительного отношения к человеку, и, как минимум, некорректно", - заявил депутат РИА Новости на просьбу прокомментировать инцидент.
Отвечая на вопрос, возможна ли встреча депутата с главой региона на будущей неделе, которая по графику Госдумы является "региональной" (когда депутаты работают в субъектах РФ), Николаев рассказал, что пока не знает, однако, по его словам, он планирует заслушать послание главы республики Государственному совету 28 января.
"Будет встреча с ним или не будет - не могу сказать, хотя с самых первых дней своего депутатства мы с моим товарищем Анатолием Геннадьевичем Аксаковым (глава комитета ГД по финрынку, депутат фракции от Чувашии) активно предлагаем как раз в рамках региональных недель встречаться и обсуждать в целом жизнь региона и вопросы, который в том числе необходимо представлять на федеральном уровне, к сожалению, у нас такая практика не заведена, глава республики, как правило игнорирует, скажем так, депутатов. Такая работа по взаимодействию не выстроена. Поэтому не могу сказать, будет ли встреча или нет. Конечно, если такое предложение поступит, мы всегда готовы встретиться и обсудить любую тему, в том числе и эти тоже", - добавил он.
Ранее в пресс-службе главы республики РИА Новости заявили, что Игнатьев не хотел никого обидеть своей шуткой с ключами, за которыми подпрыгнул пожарный. "Никакого негатива со стороны этого офицера нет - что его кто-то обидел или некорректно себя повел... Все вручение проходило на позитивных эмоциях", отмечала пресс-служба. В МЧС Чувашии корреспонденту РИА Новости ранее объяснили произошедшее тем, что начальник городской пожарной части, которому вручали ключи, и глава республики давно знакомы, поэтому то, что прошло во время вручения ключей, нужно расценивать как дружескую шутку.
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Справедливая РоссияГосдума РФМЧС РФМоскваЧувашияЧебоксарыПолитика
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