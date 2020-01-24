Адвокат Винника рассказал о возможной мере пресечения во Франции

ПАРИЖ, 24 янв - РИА Новости, Виктория Иванова. Французский суд может назначить доставленному из Французский суд может назначить доставленному из Греции в Париж россиянину Александру Виннику меру пресечения в виде содержания под стражей, если ему будут предъявлены обвинения, в противном случае его надо выпускать, сказал РИА Новости адвокат Винника Тимофей Мусатов.

Ранее французский адвокат россиянина Ариан Зимра сообщила, что во вторник, 28 января, судья по свободам и заключению примет решение по мере пресечения Винника.

"В зависимости от состояния здоровья (Винника) судье придется провести это так называемое слушание непосредственно в самом госпитале", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в случае, если во Франции Виннику будут предъявлены обвинения, ему может быть избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Но для этого его надо обвинить в конкретных преступлениях, предъявить ему обвинения. Если этого не будет сделано, то нужно учитывать, что на данный момент на территории ЕС - а Греция и Франция это единая территория, территория ЕС, которая попадает под действие единых законов ЕС, которые предусматривают, в том числе, и максимальный срок содержания под стражей без предъявления обвинений - этот срок уже истек. Соответственно, либо ему предъявляют обвинения, либо его надо выпускать", - добавил адвокат.

Мусатов подчеркнул, что предположить, как поступит французская сторона, сейчас нельзя, как нельзя и исключать возможность какого-то третьего варианта развития событий.

В четверг Винника забрали из больницы в Греции и увезли в неизвестном направлении. Как написала адвокат Зои Константопулу, это произошло еще до того, как было опубликовано решение высшего административного суда Греции – Государственного совета отклонить жалобу адвокатов Винника на выдачу его во Францию и США. Вскоре стало известно, что Винник находится в больнице Hotel Dieu в Париже.

Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивается также РФ, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.

Согласно французскому запросу, Винник обвиняется во взломе электронной почты тысяч человек и вымогательстве у них денег. Через платформу BTC-e с помощью вымогательства было получено 20,643 тысячи биткоинов, что соответствует 130 миллионам евро, от 5,7 тысячи жертв по всему миру, в том числе из Франции, говорится в документе. Франция считает, что действовала группа киберпреступников, и Винник имеет важное значение для расследования.