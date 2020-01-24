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Документы ЦРУ о Бандере могут заставить Киев задуматься, считают в ГД
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РИА Новости

Документы ЦРУ о Бандере могут заставить Киев задуматься, считают в ГД

14:35 24.01.2020
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© РИА Новости / Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкВетераны Украинской повстанческой армии (УПА)
Ветераны Украинской повстанческой армии (УПА)
© РИА Новости / Павел Паламарчук
Перейти в фотобанк
Ветераны Украинской повстанческой армии (УПА). Архивное фото
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Информация о преступлениях Степана Бандеры не стала новостью, но может заставить Киев задуматься по поводу позиции относительно украинских националистов, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Ранее СМИ обратили внимание на размещенные на сайте ЦРУ США архивные документы о Степане Бандере, в которых кратко рассказывается о деятельности украинских националистов и совершенных ими преступлениях. Бандера - лидер Организации украинских националистов, чье боевое крыло УПА* запрещено в России.
"Архивные документы о нацистском пособнике Степане Бандере не новость, а еще одно свидетельство преступной деятельности лидера украинских националистов, совершенных ими зверствах и тысячах невинных жертв", - сказал Железняк РИА Новости.
По мнению политика, следует ожидать ответной реакции со стороны украинских радикалов – "последователей Бандеры, которые до сих пор вольготно чувствуют себя на Украине".
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"Руководству незалежной пора определиться, как им относиться к разгуливающим по украинским улицам нацистам с факелами и свастикой, если Украина намеревается стать частью цивилизованного мира", - полагает депутат.
Он отметил, что в странах растет понимание необходимости совместного противостояния возрождению идей фашизма. По словам Железняка, это доказал только что состоявшийся Всемирный форум памяти жертв холокоста в Израиле, на котором президент России Владимир Путин призвал страны Совета Безопасности ООН собраться, чтобы вместе обсудить как сберечь мир и двигаться дальше.
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"Китай и Франция уже выразили готовность к диалогу во имя сохранения стабильности. Важно, что ответят США и Великобритания, смогут ли они преодолеть политическое чванство и наступить на собственные амбиции, чтобы проявить себя ответственными государствами", - заключил депутат.
Россия неоднократно осуждала героизацию нацизма в ряде стран, а также выступала резко против переписывания истории и итогов Второй мировой войны.
* Экстремистская организация, запрещенная на территории России
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Ситуация на УкраинеЦентральное разведывательное управлениеГосдума РФСергей ЖелезнякСтепан БандераВ мире
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