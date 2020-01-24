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Минтруд обнародовал проект поправок к бюджету Пенсионного фонда
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РИА Новости

Минтруд обнародовал проект поправок к бюджету Пенсионного фонда

14:35 24.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВход в здание министерства труда и социальной защиты РФ в Москве
Вход в здание министерства труда и социальной защиты РФ в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Вход в здание министерства труда и социальной защиты РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Минтруд опубликовал проект поправок к бюджету Пенсионного фонда России на 2020-2022 годы, соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Ранее председатель правления ПФР Максим Топилин сообщил, что фонд подготовил поправки в закон о бюджете на трехлетку, предусмотрев увеличение средств на выплаты ветеранам и труженикам войны. По его словам, на них дополнительно потребуется 60 миллиардов рублей.
Согласно проекту, прогнозируемый общий доход фонда должен возрасти на 177 миллиардов рублей, расходы фонда вырастут примерно на такую же сумму. Дефицит фонда при этом должен уменьшиться с 118,4 миллиарда рублей до 118,35 миллиарда рублей. Также вырастут средства, направляемые на предоставление материнского (семейного) капитала более чем на 120 миллиардов рублей на 2020 год.
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