Минтруд обнародовал проект поправок к бюджету Пенсионного фонда

Согласно проекту, прогнозируемый общий доход фонда должен возрасти на 177 миллиардов рублей, расходы фонда вырастут примерно на такую же сумму. Дефицит фонда при этом должен уменьшиться с 118,4 миллиарда рублей до 118,35 миллиарда рублей. Также вырастут средства, направляемые на предоставление материнского (семейного) капитала более чем на 120 миллиардов рублей на 2020 год.