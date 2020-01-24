До конца апреля виза в Шри-Ланку останется бесплатной для россиян

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Шри-Ланка продлевает срок действия бесплатной визы для граждан 48 стран, включая Россию, до 30 апреля 2020 года, Шри-Ланка продлевает срок действия бесплатной визы для граждан 48 стран, включая Россию, до 30 апреля 2020 года, сообщает АТОР.

До августа прошлого года за электронное разрешение на въезд в Шри-Ланку граждане России платили 35 долларов при оформлении на сайте консульства и 40 долларов — при получении в аэропорту.

Из-за серии терактов в апреле прошлого года въездной поток в Шри-Ланку упал на 70 процентов. После ряда мер, включая и визовые послабления, число зарубежных гостей на острове постепенно восстанавливается.

По мнению местного турбизнеса, финансовые потери от предоставления бесплатной визы незначительны, учитывая чистый доход в размере 4,4 миллиарда долларов, который обеспечивает отрасль.