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Туризм
2020-01-24T15:37+0300
https://ria.ru/20200124/1563827122.html
До конца апреля виза в Шри-Ланку останется бесплатной для россиян
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РИА Новости

До конца апреля виза в Шри-Ланку останется бесплатной для россиян

15:37 24.01.2020
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© Fotolia / M.V. PhotographyВид на город Коломбо, Шри Ланка
Вид на город Коломбо, Шри Ланка
© Fotolia / M.V. Photography
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Шри-Ланка продлевает срок действия бесплатной визы для граждан 48 стран, включая Россию, до 30 апреля 2020 года, сообщает АТОР.
До августа прошлого года за электронное разрешение на въезд в Шри-Ланку граждане России платили 35 долларов при оформлении на сайте консульства и 40 долларов — при получении в аэропорту.
Из-за серии терактов в апреле прошлого года въездной поток в Шри-Ланку упал на 70 процентов. После ряда мер, включая и визовые послабления, число зарубежных гостей на острове постепенно восстанавливается.
По мнению местного турбизнеса, финансовые потери от предоставления бесплатной визы незначительны, учитывая чистый доход в размере 4,4 миллиарда долларов, который обеспечивает отрасль.
По данным управления по туризму Шри-Ланки, за весь 2019 год на остров прибыло 86 549 туристов из России. Это на 34,2 процента больше, чем в 2018 году (64 497), и на 84 процента больше, чем в докризисный 2013-й (47 265).
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