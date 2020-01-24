Лукашенко пригрозил ответить на ограничение Россией ввоза продуктов

Вместе с тем он напомнил, что Белоруссия диверсифицирует свой экспорт продовольствия. Например, ведутся поставки большого количества продукции на китайский рынок, заметил Лукашенко.

По его словам, тогда "очередь выстроилась по железной дороге и автотранспорта до Кремля". "Тогда увидели, что так делать нельзя", - заявил глава белорусского государства.