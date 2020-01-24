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Лукашенко пригрозил ответить на ограничение Россией ввоза продуктов
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РИА Новости

Лукашенко пригрозил ответить на ограничение Россией ввоза продуктов

14:12 24.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 24 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь предупредил российскую сторону, что Минск может ответить на ограничения поставок белорусского продовольствия в РФ.
"Мы уже сегодня особо не страдаем, что они (российская сторона – ред.) закрывают нам рынок по продуктам питания. Притом нагло, беспардонно, без причины. Чтобы наклонить, унизить. Мы этим не отвечаем. Но ведь мы можем и ответить. Когда-то было, когда они начали нас торпедировать, мы начали их автомобили проверять под Смоленском", - заявил Лукашенко, общаясь с представителями трудового коллектива предприятия "Завод газетной бумаги" в Шклове. Его слова приводит в пятницу Sputnik Беларусь.
Вместе с тем он напомнил, что Белоруссия диверсифицирует свой экспорт продовольствия. Например, ведутся поставки большого количества продукции на китайский рынок, заметил Лукашенко.
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Россельхознадзор в последние годы неоднократно вводил и снимал ограничения на поставки продукции с отдельных белорусских предприятий, в основном - мясных и молочных, поясняя это несоответствием продуктов требованиям качества и безопасности. После прошедших в прошлом году в Сочи переговоров президентов Белоруссии и РФ Александра Лукашенко и Владимира Путина белорусский посол Владимир Семашко сообщил, что стороны "нашли развязки" по вопросу снятия ограничений на поставки белорусского продовольствия в РФ. По его словам, Минск и Москва договорились о новом механизме разрешения этих споров: право введения запретов на поставку должно принадлежать главному ветеринарному врачу Белоруссии на основании информации российских коллег, а спорные вопросы должны выноситься "наверх, например, на общую коллегию Минсельхозпрода Беларуси и Минсельхоза России".
По его словам, тогда "очередь выстроилась по железной дороге и автотранспорта до Кремля". "Тогда увидели, что так делать нельзя", - заявил глава белорусского государства.
Вместе с тем в конце декабря заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Дворник сообщал, что ограничения Россельхознадзора на поставку продуктов питания на российский рынок действуют в отношении примерно 60 белорусских производителей, из них полностью закрыты для поставок в РФ порядка 20 предприятий молочной и мясной отрасли. Он прогнозировал, что сторонам понадобится от 2-3 месяцев до полугода, чтобы "отработать четко порядок закрытия и открытия предприятия, чтобы убрать порой непонятные ситуации, что предприятие закрыто весь год и не можем открыть".
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Обсудить 46
Александр ЛукашенкоРоссельхознадзорМинистерство сельского хозяйства РФВладимир ПутинБелоруссияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
"Друг" раскрылся и начал нам угрожать? Оскорблять? И это вместо того, чтобы приказать проверить всю возвращённую продукцию и узнать причину? Думаю, подобные заявления о России недостойны президента Белоруссии..
24 января, 14:20
lyuda.terenteva.55
2900006
Недавно мы узнали, что нескольким африканским странам Россией был списан долг в 20 миллиардов долларов. Посмотрим, как вам негры помогут, без бед не проживёте, а соседями вы со всеми разругались. И Белорусы вам уже не братья, а "халявщики", а когда Россия списала хоть какой то долг Беларуси? В чём "халява"? Россия не поднимала цены на нефть, Беларусь не поднимала транзитную пошлину. На которой Россия экономила 1,9 ярдов$ Беларусь на скидке на нефть экономила 1,5$ ярдов Простая арифметика. Все цифры есть в открытом доступе.
24 января, 14:31
Mix Stream
6200214
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