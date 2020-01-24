Стал известен фильм открытия Берлинского кинофестиваля

"Я взволнован тем, что моя картина откроет Берлинале в 2020 году. Мы не могли и желать лучшей мировой премьеры. В прошлом фестиваль открывался фильмами выдающихся режиссеров: не стоит и говорить, насколько велика для меня честь оказаться в этом списке. Я с нетерпением жду встречи с Маргарет Куэлли и Сигурни Уивер на гала-открытии", - сказал Фалардо.