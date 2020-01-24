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Культура
2020-01-24T14:40+0300
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Стал известен фильм открытия Берлинского кинофестиваля
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РИА Новости

Стал известен фильм открытия Берлинского кинофестиваля

14:40 24.01.2020
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© Фото : micro_scope / Parallel Films 2020Сигурни Уивер в фильме Филиппа Фалардо "Мой год Сэлинджера"
Сигурни Уивер в фильме Филиппа Фалардо Мой год Сэлинджера
© Фото : micro_scope / Parallel Films 2020
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Картину "Мой год Сэлинджера" (My Salinger Year) канадского режиссера Филиппа Фалардо с Сигурни Уивер и Маргарет Куэлли покажут на открытии международного Берлинского кинофестиваля, сообщает пресс-служба смотра.
Берлинале пройдет в 2020 году с 20 февраля по 1 марта. В основе ленты "Мой год Сэлинджера" - одноименный роман журналистки и писательницы Джоанны Ракофф. Роли в фильме исполняют обладательница "Золотого глобуса" Сигурни Уивер и Маргарет Куэлли, которая в прошлом году появилась в "Однажды... в Голливуде" Квентина Тарантино.
"Я взволнован тем, что моя картина откроет Берлинале в 2020 году. Мы не могли и желать лучшей мировой премьеры. В прошлом фестиваль открывался фильмами выдающихся режиссеров: не стоит и говорить, насколько велика для меня честь оказаться в этом списке. Я с нетерпением жду встречи с Маргарет Куэлли и Сигурни Уивер на гала-открытии", - сказал Фалардо.
Лента рассказывает о начинающей поэтессе Джоанне, которая работает ассистенткой литературного агента Маргарет. Ее приходится отвечать на письма поклонников культового писателя Джерома Сэлинджера.
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