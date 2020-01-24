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Эрдоган подарил Меркель инкрустированное зеркало и старинный шлем
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РИА Новости

Эрдоган подарил Меркель инкрустированное зеркало и старинный шлем

13:45 24.01.2020
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© REUTERS / Ahmed Deeb/PoolКанцлер Германии Ангела Меркель получает подарок от президента Турции Тайипа Эрдогана во время официальной церемонии открытия нового кампуса Турецко-германского университета в Стамбуле, Турция. 24 января 2020
Канцлер Германии Ангела Меркель получает подарок от президента Турции Тайипа Эрдогана во время официальной церемонии открытия нового кампуса Турецко-германского университета в Стамбуле, Турция. 24 января 2020
© REUTERS / Ahmed Deeb/Pool
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган вручил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель после церемонии открытия турецко-немецкого университета памятные подарки: изящное инкрустированное зеркало и шлем, сообщает газета Sozcu.
Подобные зеркала в дорогой оправе и шлемы использовались во дворцах и символизируют силу, роскошь и богатство.
Меркель находится с рабочим визитом в Стамбуле. Она намерена обсудить с Эрдоганом ситуацию в Ливии, Сирии, экономическое сотрудничество.
© AFP 2019 / Bulent KilicКанцлер Германии Ангела Меркель получает в подарок от президента Турции Тайипа Эрдогана шлем. 24 января 2020
Канцлер Германии Ангела Меркель получает в подарок от президента Турции Тайипа Эрдогана шлем. 24 января 2020
© AFP 2019 / Bulent Kilic
Канцлер Германии Ангела Меркель получает в подарок от президента Турции Тайипа Эрдогана шлем. 24 января 2020
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Ангела МеркельРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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