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Посольство в Софии прокомментировало сообщения о деле против россиян
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РИА Новости

Посольство в Софии прокомментировало сообщения о деле против россиян

13:43 24.01.2020
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© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике БолгарииПосольство Российской Федерации в столице Болгарии Софии
Посольство Российской Федерации в столице Болгарии Софии
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Болгарии
Посольство Российской Федерации в столице Болгарии Софии. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Посольству РФ в Софии известно о подозрениях Болгарии в отношении дипломатов в шпионаже, однако официальная информация об этом в дипмиссию не поступала, сообщил РИА Новости представитель посольства.
"Нам известно об опубликованном на сайте прокуратуры Болгарии сообщении на этот счет, какой-либо информации по официальным каналам в наш адрес пока не поступало", - отметил собеседник агентства.
Ранее прокуратура Болгарии заявила, что после получения информации от агентства нацбезопасности она провела досудебные разбирательства в отношении двух российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, однако из-за того, что они обладают статусом дипломатической неприкосновенности, дело было закрыто.
Следствие утверждает, что гражданин России, имеющий статус дипломата и аккредитованный в Болгарии в качестве первого секретаря консульского отдела посольства РФ в Софии, с 2017 года и по настоящее время вел разведывательную деятельность.
По заявлению прокуратуры, вторым подозреваемым оказался также гражданин России с дипломатическим иммунитетом, который является сотрудником торгового представительства РФ в Софии. Расследование, по утверждению прокуратуры, показало, что он собирал разведывательную информацию в период с октября 2018 года по настоящее время.
Тем не менее, в соответствии со статьей 31 Венской конвенции о дипломатических сношениях, "несмотря на наличие оснований для привлечения их в качестве обвиняемых за преступления по статье 104 пункт 1 УК Болгарии, уголовное дело в отношении двух граждан России приостановлено на основании того, что они обладают неприкосновенностью", заявило ведомство.
Самолет Ил-96 российской авиакомпании Россия в лондонском аэропорту Хитроу. 20 марта 2018
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