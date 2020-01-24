Посольство в Софии прокомментировало сообщения о деле против россиян

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Посольству РФ в Софии известно о подозрениях Болгарии в отношении дипломатов в шпионаже, однако официальная информация об этом в дипмиссию не поступала, сообщил РИА Новости представитель посольства.

"Нам известно об опубликованном на сайте прокуратуры Болгарии сообщении на этот счет, какой-либо информации по официальным каналам в наш адрес пока не поступало", - отметил собеседник агентства.

Ранее прокуратура Болгарии заявила, что после получения информации от агентства нацбезопасности она провела досудебные разбирательства в отношении двух российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, однако из-за того, что они обладают статусом дипломатической неприкосновенности, дело было закрыто.

Следствие утверждает, что гражданин России, имеющий статус дипломата и аккредитованный в Болгарии в качестве первого секретаря консульского отдела посольства РФ в Софии, с 2017 года и по настоящее время вел разведывательную деятельность

По заявлению прокуратуры, вторым подозреваемым оказался также гражданин России с дипломатическим иммунитетом, который является сотрудником торгового представительства РФ в Софии. Расследование, по утверждению прокуратуры, показало, что он собирал разведывательную информацию в период с октября 2018 года по настоящее время.