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ФСБ показала на видео схроны со взрывчаткой в Крыму
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РИА Новости
ФСБ показала на видео схроны со взрывчаткой в Крыму
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Центр общественных связей ФСБ России опубликовал в пятницу видео схронов со взрывчаткой, созданных жителем Крыма, работавшим на украинские спецслужбы.
2020-01-24T13:30+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=23641384&type=mp4
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ФСБ показала на видео схроны со взрывчаткой в Крыму

13:30 24.01.2020
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Центр общественных связей ФСБ России опубликовал в пятницу видео схронов со взрывчаткой, созданных жителем Крыма, работавшим на украинские спецслужбы.
В двухминутном ролике показано, как саперы достают из оборудованных в лесу схронов компоненты взрывчатки, детонаторы и различные поражающие элементы.
Как сообщали в спецслужбе, всего в схронах найдены 5 кило взрывчатки и компоненты бомб. Когда и что планировалось взрывать, пока не уточняется. Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении взрывчатки, мужчина помещен под стражу.
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ФСБ РФСимферопольКрымПроисшествия
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