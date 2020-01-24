2020-01-24T13:30+0300
2020-01-24T13:30+0300
https://ria.ru/20200124/1563823394.html
ФСБ показала на видео схроны со взрывчаткой в Крыму
https://cdn25.img.ria.ru/images/156382/09/1563820964_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_0699e67102ac07a7e243982545947410.jpg
РИА Новости
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РИА Новости
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
ФСБ показала на видео схроны со взрывчаткой в Крыму
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости.
Центр общественных связей ФСБ России
опубликовал в пятницу видео схронов со взрывчаткой, созданных жителем Крыма
, работавшим на украинские спецслужбы.
2020-01-24T13:30+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=23641384&type=mp4
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ФСБ показала на видео схроны со взрывчаткой в Крыму
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости.
Центр общественных связей ФСБ России
опубликовал в пятницу видео схронов со взрывчаткой, созданных жителем Крыма
, работавшим на украинские спецслужбы.
В двухминутном ролике показано, как саперы достают из оборудованных в лесу схронов компоненты взрывчатки, детонаторы и различные поражающие элементы.
Как сообщали в спецслужбе, всего в схронах найдены
5 кило взрывчатки и компоненты бомб. Когда и что планировалось взрывать, пока не уточняется. Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении взрывчатки, мужчина помещен под стражу.