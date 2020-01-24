Зеленский напомнил о проблеме отказов украинцам во въезде в Израиль

КИЕВ, 24 янв – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которой отметил, что нужно продолжить совместную работу, чтобы решить проблему отказов украинцам во въезде в Израиль.
Зеленский находится с рабочим визитом Израиле, он уже провел встречу с президентом Реувеном Ривлином.
"Решение этого вопроса (отказа гражданам Украины во въезде в Израиль – ред.) должно оставаться в фокусе особого внимания причастных органов обеих стран. Стороны должны продолжить совместную работу с целью урегулирования ситуации в ближайшее время", - цитирует Зеленского пресс-служба президента.
Как отмечает пресс-служба, стороны подтвердили намерение развивать двусторонний политический диалог и активизировать торгово-экономическое сотрудничество между странами.
Ранее пресс-служба украинской государственной пограничной службы сообщила, что Украина и Израиль договорились улучшить условия пересечения границы и прохождения миграционного и пограничного контроля граждан обеих стран. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в 2019 году заявлял, что за полгода Израиль отказал во въезде около 2,5 тысячи украинцев.
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