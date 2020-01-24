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Республика Татарстан
Республика Татарстан
2020-01-24T12:53+0300
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В Татарстане построят речной пассажирский теплоход на СПГ
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РИА Новости

В Татарстане построят речной пассажирский теплоход на СПГ

12:53 24.01.2020
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© Фото : министерство транспорта и дорожного хозяйства ТатарстанаМинистр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ленар Сафин
Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ленар Сафин
© Фото : министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана
Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ленар Сафин. Архивное фото
КАЗАНЬ, 24 янв - РИА Новости. Строительство речного пассажирского теплохода на сжиженном природном газе, над созданием которого работает Зеленодольский завод имени А.М. Горького, планируется завершить в третьем квартале 2020 года, эксплуатироваться судно будет на экскурсионном маршруте Казань - Свияжск, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ленар Сафин.
План мероприятий по реализации пилотного проекта применения речных судов, работающих на сжиженном природном газе (СПГ), на туристических маршрутах республики подписали в октябре 2019 года президент Татарстана Рустам Минниханов и заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов.
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"Строительством судна в настоящее время занимается Зеленодольский завод имени А.М. Горького. Завершение работ по его строительству запланировано на третий квартал 2020 года. Планируется, что эксплуатация данного судна будет производиться по экскурсионному маршруту Казань – Свияжск, а также по прогулочному маршруту по реке Казанка", - сказал Сафин на коллегии минтранса республики.
Он напомнил, что судно не имеет аналогов в России, при этом Татарстан остается одним из тех регионов, где удалось сохранить речные пассажирские перевозки, поэтому этот проект является одним из важнейших для республики.
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По информации министра, необходимо также улучшать инфраструктуру на реке. В рамках исполнения поручений президента Татарстана частный инвестор (компания "ВолгаДорСтрой") взял на себя инициативу по строительству в Казани первого пункта заправки речных маломерных судов как дизелем, так и бензином. В случае роста потребления количество таких заправочных пунктов будет увеличено.
Как ранее сообщал заместитель гендиректора – технический директор Зеленодольского завода имени А.М. Горького Вячеслав Подоксик, для развития проекта необходимо создание инфраструктуры, в частности, заправочных станций, что позволит сделать перевозки данным видом транспорта рентабельными. По его информации, в 2020 году предприятие планирует спустить судно на воду и выйти на испытания. В перспективе, по словам представителя предприятия, такие суда могли бы использоваться на водных маршрутах не только в Татарстане, но и в Москве, Санкт-Петербурге и других городах.
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Республика ТатарстанСвияжскЛенар СафинЗеленодольский завод имени А. М. ГорькогоГазпромРустам МиннихановТатарстанЭкономика
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