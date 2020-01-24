В Татарстане построят речной пассажирский теплоход на СПГ

КАЗАНЬ, 24 янв - РИА Новости. Строительство речного пассажирского теплохода на сжиженном природном газе, над созданием которого работает Строительство речного пассажирского теплохода на сжиженном природном газе, над созданием которого работает Зеленодольский завод имени А.М. Горького , планируется завершить в третьем квартале 2020 года, эксплуатироваться судно будет на экскурсионном маршруте Казань - Свияжск, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ленар Сафин

План мероприятий по реализации пилотного проекта применения речных судов, работающих на сжиженном природном газе (СПГ), на туристических маршрутах республики подписали в октябре 2019 года президент Татарстана Рустам Минниханов и заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов.

"Строительством судна в настоящее время занимается Зеленодольский завод имени А.М. Горького. Завершение работ по его строительству запланировано на третий квартал 2020 года. Планируется, что эксплуатация данного судна будет производиться по экскурсионному маршруту Казань – Свияжск, а также по прогулочному маршруту по реке Казанка", - сказал Сафин на коллегии минтранса республики.

Он напомнил, что судно не имеет аналогов в России, при этом Татарстан остается одним из тех регионов, где удалось сохранить речные пассажирские перевозки, поэтому этот проект является одним из важнейших для республики.

По информации министра, необходимо также улучшать инфраструктуру на реке. В рамках исполнения поручений президента Татарстана частный инвестор (компания "ВолгаДорСтрой") взял на себя инициативу по строительству в Казани первого пункта заправки речных маломерных судов как дизелем, так и бензином. В случае роста потребления количество таких заправочных пунктов будет увеличено.