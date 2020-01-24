В Саратовской области подростка заподозрили в избиении отчима трубой

"По версии следствия, 16 января в городе Вольск-18 Саратовской области 16-летний юноша, находясь в квартире, где он проживает с матерью и 44-летним отчимом, поругался с последним. В порыве гнева молодой человек нанес мужчине удар ногой в область живота, а когда тот упал, несколько раз ударил его кулаком по голове и телу. Не дав ему подняться, пасынок схватил металлическую трубу от турника и нанес ею множественные удары по голове, груди, рукам", - говорится в сообщении.