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В Саратовской области подростка заподозрили в избиении отчима трубой
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РИА Новости

В Саратовской области подростка заподозрили в избиении отчима трубой

12:48 24.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 24 янв - РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток в Саратовской области подозревается в том, что в ссоре умышленно причинил тяжкий вред здоровью отчима, которого избил металлической трубой от турника, сообщило в пятницу областное управление СК РФ.
"По версии следствия, 16 января в городе Вольск-18 Саратовской области 16-летний юноша, находясь в квартире, где он проживает с матерью и 44-летним отчимом, поругался с последним. В порыве гнева молодой человек нанес мужчине удар ногой в область живота, а когда тот упал, несколько раз ударил его кулаком по голове и телу. Не дав ему подняться, пасынок схватил металлическую трубу от турника и нанес ею множественные удары по голове, груди, рукам", - говорится в сообщении.
Полиция
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В СК отметили, что затем подросток позвонил бабушке и попросил вызвать полицию, после чего на место прибыла "скорая" и госпитализировала пострадавшего с переломами височной и скуловой костей, ребра, ушибом головного мозга и другими травмами.
В отношении подростка завели дело по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия". Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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Следственный комитет РФСаратовская областьВольскПроисшествия
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