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Голикова заявила о продолжении работы по статусу внебюджетных фондов
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РИА Новости

Голикова заявила о продолжении работы по статусу внебюджетных фондов

12:43 24.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГлава Пенсионного фонда России Максим Топилин, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на церемонии представления Максима Топилина коллективу ПФР
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на церемонии представления Максима Топилина коллективу ПФР
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на церемонии представления Максима Топилина коллективу ПФР
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Работа по определению статуса государственных внебюджетных фондов (ПФР, ФСС и ФОМС) будет продолжена, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Мы с Максимом Анатольевичем (Топилиным) начали работать… по определению статуса государственных внебюджетных фондов. Эта работа будет продолжена", - сказала она, добавив, что обсуждения будут проходить и на площадке Российской трехсторонней комиссии.
Ранее вице-премьер сообщала, что Минтруд представил правительству предложения по изменению статуса внебюджетных фондов.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на церемонии представления главы Пенсионного фонда России Максима Топилина. 24 января 2020
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