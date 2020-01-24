Голикова заявила о продолжении работы по статусу внебюджетных фондов

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Работа по определению статуса государственных внебюджетных фондов (ПФР, ФСС и ФОМС) будет продолжена, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Мы с Максимом Анатольевичем (Топилиным) начали работать… по определению статуса государственных внебюджетных фондов. Эта работа будет продолжена", - сказала она, добавив, что обсуждения будут проходить и на площадке Российской трехсторонней комиссии.
Ранее вице-премьер сообщала, что Минтруд представил правительству предложения по изменению статуса внебюджетных фондов.