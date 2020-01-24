Двух пациентов, приехавших из Китая в Петербург, готовят к выписке

"Мы нашли другие возбудители респираторных инфекций, которые объясняют состояние этих пациентов... Один из них готовится к выписке, еще один во второй половине дня тоже будет готовиться к выписке", - сказал Яковлев, не уточнив, кто именно выписывается.

Ранее сообщалось, что в больнице в Петербурге остаются три человека с подозрением на коронавирус. Их предварительный диагноз - ОРВИ. В числе пациентов - гражданин Китая, приехавший из Пекина неделю назад, а также россиянин, который прибыл из Шанхая с повышенной температурой в среду и сам обратился к медикам. Третья пациентка - гражданка Китая, которую доставили в больницу из отеля с жалобами на повышенную температуру и признаки интоксикации.