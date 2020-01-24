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Двух пациентов, приехавших из Китая в Петербург, готовят к выписке
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РИА Новости

Двух пациентов, приехавших из Китая в Петербург, готовят к выписке

12:34 24.01.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковВ больнице
В больнице
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
В больнице. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Два пациента, которых госпитализированных в Петербурге с подозрением на коронавирус после прибытия из Китая, готовятся к выписке, сообщил главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина Алексей Яковлев.
"Мы нашли другие возбудители респираторных инфекций, которые объясняют состояние этих пациентов... Один из них готовится к выписке, еще один во второй половине дня тоже будет готовиться к выписке", - сказал Яковлев, не уточнив, кто именно выписывается.
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Ранее сообщалось, что в больнице в Петербурге остаются три человека с подозрением на коронавирус. Их предварительный диагноз - ОРВИ. В числе пациентов - гражданин Китая, приехавший из Пекина неделю назад, а также россиянин, который прибыл из Шанхая с повышенной температурой в среду и сам обратился к медикам. Третья пациентка - гражданка Китая, которую доставили в больницу из отеля с жалобами на повышенную температуру и признаки интоксикации.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, из-за вируса умерли 26 человек.
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