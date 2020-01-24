Топилин рассказал о средствах на выплаты ветеранам войны

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. На выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла потребуется дополнительно 60 миллиардов рублей, заявил председатель правления ПФР Максим Топилин.
"Предусмотрено увеличение средств на выплату нашим самым уважаемым гражданам – участникам войны и ветеранам войны и труженикам тыла. Это дополнительно почти 60 миллиардов рублей", - сказал он.
Топилин добавил, что ПФР направил в Минтруд изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы, которым предусмотрено увеличение средств на выплаты ветеранам и труженикам тыла.
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