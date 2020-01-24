Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-24T12:50+0300
https://ria.ru/20200124/1563819752.html
Топилин рассказал о средствах на выплаты ветеранам войны
https://cdn23.img.ria.ru/images/156381/93/1563819328_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4078a755f48f1ac725583b305d404f13.jpg
РИА Новости

Топилин рассказал о средствах на выплаты ветеранам войны

12:18 24.01.2020 (обновлено: 12:50 24.01.2020)
316
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГлава Пенсионного фонда России Максим Топилин
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. На выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла потребуется дополнительно 60 миллиардов рублей, заявил председатель правления ПФР Максим Топилин.
"Предусмотрено увеличение средств на выплату нашим самым уважаемым гражданам – участникам войны и ветеранам войны и труженикам тыла. Это дополнительно почти 60 миллиардов рублей", - сказал он.
Топилин добавил, что ПФР направил в Минтруд изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы, которым предусмотрено увеличение средств на выплаты ветеранам и труженикам тыла.
Владимир Путин пообещал выделить ветеранам по 75000 рублей
18 января, 19:02
Путин пообещал ветеранам по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы
300001
Обсудить 1
Великая Отечественная война (1941-1945)Пенсионный фонд РФМаксим ТопилинРоссияОбщество
Рекомендуем
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на церемонии представления главы Пенсионного фонда России Максима Топилина. 24 января 2020
Голикова рассказала о механизмах для получения россиянами соцпомощи
Финал конкурса Танковый биатлон 2017
Шойгу пообещал сделать Армейские игры более зрелищными
Женщина гуляет с ребенком в парке Зарядье в Москве
Минтруд разработал рекомендации по переобучению женщин с детьми
Пассажир в защитной маске в аэропорту
Всех приезжающих в Россию из Китая с признаками ОРВИ обследуют
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на церемонии представления Максима Топилина коллективу ПФР
Голикова заявила о продолжении работы по статусу внебюджетных фондов
Стенд ПАО Сбербанк России
Сбербанк выяснил, какую сумму россияне копят на образование детей
Граната
У жителя Смоленской области нашли автоматы Калашникова и гранаты
Снегопад в Москве
Московских водителей призвали к осторожности из-за снега
Статуя Фемиды
Суд отклонил иск к руководителям компании-владельца Rusenergo Fund
Здание правительства РФ
Правительство расширило границы ТОР "Михайловский" в Приморском крае
Место ДТП с участием автобуса в Ярославле
В Ярославле госпитализировали трех пострадавших в ДТП с автобусами
Снегопад и ветер
Жителей Подмосковья предупредили о мокром снеге и ветре в субботу
Люди в защитных масках на улице Пекина
В граничащем с Благовещенском Хэйхэ не выявлено случаев коронавируса
Статуя Фемиды в суде
В Турции приговорили к пожизненному заключению экс-замглавы генштаба
Глава Заволжского района Наиль Юмакулов и житель Ульяновска Фарид Мефтахов, спасший трехлетнего мальчика из горящего дома
Житель Ульяновска спас трехлетнего мальчика из горящего дома
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:12Лукашенко пригрозил ответить на ограничение Россией ввоза продуктов
14:10Зеленский рассказал о своей семье, пострадавшей от Холокоста
14:04Источник: Китай призвал авиакомпании следить за ситуацией с вирусом
14:03В Камбодже нашли избитого российского туриста без документов
13:59В КБР задержали мужчину, ранившего из ружья оппонента во время ссоры
13:58Суд прекратил уголовное дело о крушении Boeing в Казани
13:57Закрытие Игналинской АЭС обойдется Брюсселю в три миллиарда евро
13:56ЛНР обвинила силовиков в двух нарушениях перемирия за неделю
13:52В Германии россиянина осудили за подготовку теракта, пишут СМИ
13:52Россия остается главным союзником Белоруссии, заявил Лукашенко
13:50В Москве средняя температура января превысила норму на десять градусов
13:50Поправки в Конституцию не затронут право россиян обращаться в ЕСПЧ
13:50Лоза рассказал о конверте с "ядом"
13:49Лукашенко рассказал, при каких условиях белорусы его "съедят"
13:47В Воронежской области приняли дополнительные меры из-за коронавируса
13:45В Иерусалиме подожгли мечеть
13:45Эрдоган подарил Меркель инкрустированное зеркало и старинный шлем
13:43Слушание по делу россиянина Винника состоится в Париже 28 января
13:43Посольство в Софии прокомментировало сообщения о деле против россиян
13:42В Астраханской области завели уголовное дело на главу района
Лента новостейМолния