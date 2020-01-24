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В граничащем с Благовещенском Хэйхэ не выявлено случаев коронавируса
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РИА Новости

В граничащем с Благовещенском Хэйхэ не выявлено случаев коронавируса

12:16 24.01.2020 (обновлено: 12:30 24.01.2020)
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© РИА Новости / Анна РаткоглоЛюди в защитных масках на улице Пекина
Люди в защитных масках на улице Пекина
© РИА Новости / Анна Раткогло
Люди в защитных масках на улице Пекина
БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 янв - РИА Новости. Правительство Амурской области сообщает, что в городе Хэйхэ провинции Хэйлунцзян, который граничит с Благовещенском по реке Амур, ни одного заболевшего коронавирусом пока не выявлено.
"В соседнем с Благовещенском городе Хэйхэ ни одного заболевшего выявлено не было. Народное правительство Хэйхэ предпринимает все необходимые меры по недопущению возникновения очага на территории округа. Так, принят план действий в чрезвычайной ситуации, созданы штаб и рабочая группа по профилактике и контролю, осуществляется повышение квалификации медицинских работников для осуществления диагностирования и постановки диагноза", - сообщает правительство Амурской области.
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В сообщении со ссылкой на информацию из официальных источников уточняется, что, по состоянию на 23 января, в провинции Хэйлунцзян обнаружено еще два случая заражения пневмонией, вызванной новым штаммом коронавируса. "Таким образом, в провинции выявлено четыре случая: по одному в городах Харбин, Муданьцзян, Дацин, Суйхуа. Один случай с летальным исходом", - уточняется в сообщении.
В четверг губернатор Амурской области Василий Орлов в Instagram призвал жителей региона отказаться от поездок в Китай из-за коронавируса, а руководитель Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова сообщила журналистам, что в регионе введен режим повышенной готовности по профилактике.
Приамурье граничит с КНР по реке Амур. На китайский Новый год 25 января жители Китая возвращаются домой, чтобы отметить праздник в кругу семьи. Роспотребнадзор рекомендует не посещать Китай без необходимости, особенно это касается детей и пожилых людей, жителям Приамурья рекомендуется носить медицинские маски, соблюдать личную гигиену, обрабатывать гаджеты, вовремя обращаться за врачебной помощью. В Приамурье также продолжается усиленный контроль в пунктах пропуска через государственную границу с КНР.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, число зараженных во всей стране превысило 830, 26 пациентов скончались, из них 24 на территории провинции Хубэй, двое – за ее пределами.
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Распространение нового коронавирусаВасилий ОрловРоспотребнадзорХарбинАмурская областьУханьПроисшествия
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