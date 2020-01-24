В граничащем с Благовещенском Хэйхэ не выявлено случаев коронавируса

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 янв - РИА Новости. Правительство Правительство Амурской области сообщает, что в городе Хэйхэ провинции Хэйлунцзян, который граничит с Благовещенском по реке Амур, ни одного заболевшего коронавирусом пока не выявлено.

"В соседнем с Благовещенском городе Хэйхэ ни одного заболевшего выявлено не было. Народное правительство Хэйхэ предпринимает все необходимые меры по недопущению возникновения очага на территории округа. Так, принят план действий в чрезвычайной ситуации, созданы штаб и рабочая группа по профилактике и контролю, осуществляется повышение квалификации медицинских работников для осуществления диагностирования и постановки диагноза", - сообщает правительство Амурской области.

В сообщении со ссылкой на информацию из официальных источников уточняется, что, по состоянию на 23 января, в провинции Хэйлунцзян обнаружено еще два случая заражения пневмонией, вызванной новым штаммом коронавируса. "Таким образом, в провинции выявлено четыре случая: по одному в городах Харбин, Муданьцзян, Дацин, Суйхуа. Один случай с летальным исходом", - уточняется в сообщении.

В четверг губернатор Амурской области Василий Орлов в Instagram призвал жителей региона отказаться от поездок в Китай из-за коронавируса, а руководитель Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова сообщила журналистам, что в регионе введен режим повышенной готовности по профилактике.

Приамурье граничит с КНР по реке Амур. На китайский Новый год 25 января жители Китая возвращаются домой, чтобы отметить праздник в кругу семьи. Роспотребнадзор рекомендует не посещать Китай без необходимости, особенно это касается детей и пожилых людей, жителям Приамурья рекомендуется носить медицинские маски, соблюдать личную гигиену, обрабатывать гаджеты, вовремя обращаться за врачебной помощью. В Приамурье также продолжается усиленный контроль в пунктах пропуска через государственную границу с КНР.