Порошенко прибыл на допрос в Госбюро расследований

КИЕВ, 24 янв – РИА Новости. Экс-президент Украины Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл в пятницу на допрос в государственное бюро расследований , передает корреспондент РИА Новости.

Во вторник начальник отдела центрального аппарата Госбюро расследований Олег Корецкий заявил, что Порошенко не пришел на допрос, следователи готовят документы для принудительного привода. Адвокат экс-президента заявил, что Порошенко не вручали повестку о вызове на допрос 21 января. Бывший глава государства получил повестки о вызове на допрос на 24, 31 января, а также на 11 февраля. Порошенко заявил в среду, что придет на очередной допрос.

У здания Госбюро проходят митинги сторонников и противников экс-президента. Охрана здания значительно усилена.

Порошенко прошел через живой коридор своих сторонников, поздоровался с некоторыми из них и зашел в здание.

"Я иду на допрос по минским соглашениям. Они будут пытаться делать политическое шоу в стиле "Сватов" и "95 квартала", они умеют только шоу делать, и мы не дадим им сделать это шоу, будем требовать придерживаться государственной позиции", - заявил Порошенко.

Депутаты от его партии дали пройти Порошенко на допрос, экс-президента пропустила охрана. Депутаты Верховной рады остались в фойе.

Госбюро расследований ранее опубликовало на своем сайте повестку о вызове Порошенко во вторник на допрос. В ведомстве уточнили, что всего экс-президент не явился на 27 допросов в 16 уголовных делах, и пригрозили в случае неявки на допросы применить меру принудительного сопровождения.

На Украине вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности. Для Порошенко это значит, что в случае неявки на допрос он может быть доставлен принудительно.