Порошенко прибыл на допрос в Госбюро расследований

КИЕВ, 24 янв – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл в пятницу на допрос в государственное бюро расследований, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник начальник отдела центрального аппарата Госбюро расследований Олег Корецкий заявил, что Порошенко не пришел на допрос, следователи готовят документы для принудительного привода. Адвокат экс-президента заявил, что Порошенко не вручали повестку о вызове на допрос 21 января. Бывший глава государства получил повестки о вызове на допрос на 24, 31 января, а также на 11 февраля. Порошенко заявил в среду, что придет на очередной допрос.
У здания Госбюро проходят митинги сторонников и противников экс-президента. Охрана здания значительно усилена.
Порошенко прошел через живой коридор своих сторонников, поздоровался с некоторыми из них и зашел в здание.
"Я иду на допрос по минским соглашениям. Они будут пытаться делать политическое шоу в стиле "Сватов" и "95 квартала", они умеют только шоу делать, и мы не дадим им сделать это шоу, будем требовать придерживаться государственной позиции", - заявил Порошенко.
Депутаты от его партии дали пройти Порошенко на допрос, экс-президента пропустила охрана. Депутаты Верховной рады остались в фойе.
Госбюро расследований ранее опубликовало на своем сайте повестку о вызове Порошенко во вторник на допрос. В ведомстве уточнили, что всего экс-президент не явился на 27 допросов в 16 уголовных делах, и пригрозили в случае неявки на допросы применить меру принудительного сопровождения.
На Украине вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности. Для Порошенко это значит, что в случае неявки на допрос он может быть доставлен принудительно.
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Госбюро расследований ранее завело уголовное дело в связи с возможной государственной изменой со стороны Порошенко при подписании им минских соглашений по Донбассу, санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без нее. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Порошенко есть много разных грехов, но никто не знает, при каких условиях подписывался "Минск-2".