Шойгу пообещал сделать Армейские игры более зрелищными

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Минобороны РФ планирует сделать конкурсы Армейских международных игр более зрелищными в этом году, сообщил в пятницу министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
"Чтобы сделать поединки еще более зрелищными, мы повысили сложность трасс и судейские требования, объединили некоторые испытания, ввели в конкурсы новые элементы", - сказал Шойгу на заседании организационного комитета по подготовке игр.
По его словам, для проведения соревнований на высоком уровне предстоит "большая, скрупулезная работа", а "особое внимание следует уделить комплексной безопасности, медицинскому обслуживанию и логистике".
13 ноября 2019, 12:17Форум "Армия" и Армейские игры в 2020 году будут проходить одновременно