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Шойгу пообещал сделать Армейские игры более зрелищными
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РИА Новости

Шойгу пообещал сделать Армейские игры более зрелищными

12:09 24.01.2020 (обновлено: 12:10 24.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкФинал конкурса "Танковый биатлон" 2017
Финал конкурса Танковый биатлон 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Минобороны РФ планирует сделать конкурсы Армейских международных игр более зрелищными в этом году, сообщил в пятницу министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
"Чтобы сделать поединки еще более зрелищными, мы повысили сложность трасс и судейские требования, объединили некоторые испытания, ввели в конкурсы новые элементы", - сказал Шойгу на заседании организационного комитета по подготовке игр.
По его словам, для проведения соревнований на высоком уровне предстоит "большая, скрупулезная работа", а "особое внимание следует уделить комплексной безопасности, медицинскому обслуживанию и логистике".
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии Армейских международных игр
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Армейские международные игры — 2020Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей ШойгуРоссияБезопасность
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