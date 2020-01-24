В Москве задержали подозреваемого в домогательствах к школьнице

Ранее СМИ сообщали, что в столичном районе Коптево мужчина, заявив девочке-подростку, что должен проверить, не употребляет ли она снюс, "обыскал" ее, касаясь интимных мест, после чего преследовал ребенка до подъезда. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, потерпевшая - девочка 2009 года рождения, она учится в пятом классе