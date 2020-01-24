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В Москве задержали подозреваемого в домогательствах к школьнице
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РИА Новости

В Москве задержали подозреваемого в домогательствах к школьнице

12:04 24.01.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В Москве задержан мужчина, который подозревается в том, что домогался до пятиклассницы на детской площадке, сообщила РИА Новости в пятницу старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Ранее СМИ сообщали, что в столичном районе Коптево мужчина, заявив девочке-подростку, что должен проверить, не употребляет ли она снюс, "обыскал" ее, касаясь интимных мест, после чего преследовал ребенка до подъезда. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, потерпевшая - девочка 2009 года рождения, она учится в пятом классе
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"В ходе предварительного следствия установлено, что 21 января 2020 года 42-летний мужчина, находясь на детской площадке, расположенной на территории Коптевского района Москвы, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки", - сказала Иванова.
Мужчину задержали сотрудники столичного уголовного розыска на территории подмосковного Дмитрова. На допросе подозреваемый признался, что ранее судим за совершение аналогичных преступлений.
По словам собеседницы агентства, следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), намерены ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого. "Также он будет проверен на причастность к совершению других эпизодов преступной деятельности", - добавила Иванова.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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Следственный комитет РФМоскваРоссияПроисшествия
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