В Челябинске снегоуборочный автомобиль врезался в трамвай

ЧЕЛЯБИНСК, 24 янв – РИА Новости. Водитель снегоуборочного автомобиля въехал в трамвай в Металлургическом районе Челябинска, пострадали два пассажира – женщина и ее девятилетняя дочь, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе горадминистрации.

По данным пресс-службы УГИБДД УМВД России по Челябинску, ДТП произошло 23 января на улице шоссе Металлургов. Водитель автомобиля Hovo при движении задним ходом произвел столкновение с трамваем. По факту ДТП ведется административное расследование, добавляет пресс-служба.

"Водитель снегоуборочной машины задел дверь трамвая. Ожидание прибытия медиков составило восемь минут. Пострадали два пассажира трамвая – 29-летняя женщина, которая при торможении ударилась о поручень, и ее девятилетняя дочь", - сказала собеседница агентства.