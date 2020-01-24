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В Челябинске снегоуборочный автомобиль врезался в трамвай
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РИА Новости

В Челябинске снегоуборочный автомобиль врезался в трамвай

12:03 24.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ЧЕЛЯБИНСК, 24 янв – РИА Новости. Водитель снегоуборочного автомобиля въехал в трамвай в Металлургическом районе Челябинска, пострадали два пассажира – женщина и ее девятилетняя дочь, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе горадминистрации.
По данным пресс-службы УГИБДД УМВД России по Челябинску, ДТП произошло 23 января на улице шоссе Металлургов. Водитель автомобиля Hovo при движении задним ходом произвел столкновение с трамваем. По факту ДТП ведется административное расследование, добавляет пресс-служба.
"Водитель снегоуборочной машины задел дверь трамвая. Ожидание прибытия медиков составило восемь минут. Пострадали два пассажира трамвая – 29-летняя женщина, которая при торможении ударилась о поручень, и ее девятилетняя дочь", - сказала собеседница агентства.
У пострадавших диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ссадины лица, от госпитализации они отказались.
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МВД РФЧелябинскПроисшествия
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