Россия пригласила 90 стран на Армейские международные игры — 2020

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Россия пригласила военных из 90 государств, в том числе стран НАТО, принять участие в Армейских международных играх 2020 года, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании организационного комитета по подготовке игр.

Он напомнил, что шестые Армейские международные игры пойдут с 23 августа по 5 сентября.

"В этом году приглашения отправлены 90 государствам, включая членов Североатлантического альянса", - сказал Шойгу.

По его словам, за пять лет в играх приняли участие свыше 20 тысяч представителей армий 40 стран.

Шойгу рассказал, что в этом году ожидается приезд 250 команд общей численностью шесть тысяч человек.