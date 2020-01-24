Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-24T12:01+0300
https://ria.ru/20200124/1563818828.html
Россия пригласила 90 стран на Армейские международные игры — 2020
https://cdn25.img.ria.ru/images/147401/23/1474012318_0:282:3078:2013_1036x0_80_0_0_59e36a5361803bd8c9d64a454b751c90.jpg
РИА Новости

Россия пригласила 90 стран на Армейские международные игры — 2020

12:01 24.01.2020
476
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКубок с символикой Армейских игр
Кубок с символикой Армейских игр
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Кубок с символикой Армейских игр. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Россия пригласила военных из 90 государств, в том числе стран НАТО, принять участие в Армейских международных играх 2020 года, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании организационного комитета по подготовке игр.
Он напомнил, что шестые Армейские международные игры пойдут с 23 августа по 5 сентября.
"В этом году приглашения отправлены 90 государствам, включая членов Североатлантического альянса", - сказал Шойгу.
По его словам, за пять лет в играх приняли участие свыше 20 тысяч представителей армий 40 стран.
Шойгу рассказал, что в этом году ожидается приезд 250 команд общей численностью шесть тысяч человек.
В Вооруженных силах РФ уже проходят отборочные этапы игр с участием около 50 тысяч человек, добавил министр.
Губернатор Тюменской области Александр Моор
12 августа 2019, 21:42Тюменская область
Александр Моор: Армейские игры "АрМИ-2019" повысили престиж военной службы
3400000
Обсудить 0
Армейские международные игры — 2020НАТОСергей ШойгуМоскваРоссияБезопасность
Рекомендуем
Финал конкурса Танковый биатлон 2017
Шойгу пообещал сделать Армейские игры более зрелищными
Мясо змеи на традиционном рынке в Индонезии
Ученые выяснили первоисточник нового коронавируса из Китая
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД России оценили рассекреченные документы ЦРУ о Бандере
Президент Украины Владимир Зеленский
Румыния потребовала от Украины объяснений после слов об оккупации
Женщина возвращается с похорон генерала Касема Сулеймани мимо посольства США в Тегеране
Ответный удар: Иран готовится обвалить американский рынок
Виктор Водолацкий
В ГД заявили о возможности вступления Украины в Союзное государство
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган призвал не повторять сирийскую ошибку в Ливии
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика
Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Израильское СМИ признало фиаско Зеленского в Давосе
Автомобиль Следственного комитета РФ
Нижегородского борца с коррупцией заподозрили во взяточничестве
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве задержали подозреваемого в домогательствах к школьнице
Президент Республики Филиппины Родриго Дутерте
Президент Филиппин пригрозил отменой договора о ВС с США
Муктада ас-Садр
Лидер иракских шиитов призвал закрыть все американские военные базы
Изображение вуханьского коронавируса , полученное с помощью электронного микроскопа
Китай опубликовал снимок нового коронавируса
Во время празднования года Земляной свиньи в Китае
Новый год по китайскому календарю: что дарить и как встречать
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:10Зеленский рассказал о своей семье, пострадавшей от Холокоста
14:04Источник: Китай призвал авиакомпании следить за ситуацией с вирусом
14:03В Камбодже нашли избитого российского туриста без документов
13:59В КБР задержали мужчину, ранившего из ружья оппонента во время ссоры
13:58Суд прекратил уголовное дело о крушении Boeing в Казани
13:57Закрытие Игналинской АЭС обойдется Брюсселю в три миллиарда евро
13:56ЛНР обвинила силовиков в двух нарушениях перемирия за неделю
13:52В Германии россиянина осудили за подготовку теракта, пишут СМИ
13:52Россия остается главным союзником Белоруссии, заявил Лукашенко
13:50В Москве средняя температура января превысила норму на десять градусов
13:50Поправки в Конституцию не затронут право россиян обращаться в ЕСПЧ
13:50Лоза рассказал о конверте с "ядом"
13:49Лукашенко рассказал, при каких условиях белорусы его "съедят"
13:47В Воронежской области приняли дополнительные меры из-за коронавируса
13:45В Иерусалиме подожгли мечеть
13:45Эрдоган подарил Меркель инкрустированное зеркало и старинный шлем
13:43Слушание по делу россиянина Винника состоится в Париже 28 января
13:43Посольство в Софии прокомментировало сообщения о деле против россиян
13:42В Астраханской области завели уголовное дело на главу района
13:42На Урале СК проверит данные о нападении стаи собак на ребенка
Лента новостейМолния