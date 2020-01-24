Житель Ульяновска спас трехлетнего мальчика из горящего дома

По информации ведомства, пожар произошел утром 2 января в Заволжском районе города. Житель Ульяновска Фарид Мефтахов находился дома и услышал крики соседки о помощи, которая сообщила, что горит соседний дом, где проживает молодая мама с двумя детьми. По данным пресс-службы, молодой человек не раздумывая бросился на помощь. Дверь в дом оказалась открытой. Одна из комнат уже была охвачена огнем, а все помещения сильно задымлены. Войдя внутрь, Мефтахов услышал детский хрип. Обмотав лицо мокрым полотенцем, молодой человек ползком пробрался на кухню.