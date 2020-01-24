Житель Ульяновска спас трехлетнего мальчика из горящего дома

САМАРА, 24 янв - РИА Новости. Житель Ульяновска спас трехлетнего мальчика, который прятался под столом во время пожара в жилом доме, сообщает в пятницу пресс-служба ГУМЧС по региону.
По информации ведомства, пожар произошел утром 2 января в Заволжском районе города. Житель Ульяновска Фарид Мефтахов находился дома и услышал крики соседки о помощи, которая сообщила, что горит соседний дом, где проживает молодая мама с двумя детьми. По данным пресс-службы, молодой человек не раздумывая бросился на помощь. Дверь в дом оказалась открытой. Одна из комнат уже была охвачена огнем, а все помещения сильно задымлены. Войдя внутрь, Мефтахов услышал детский хрип. Обмотав лицо мокрым полотенцем, молодой человек ползком пробрался на кухню.
"Маленький мальчик лежал под столом. Молодой человек, не теряя ни минуты, аккуратно поднял ребенка и вынес на свежий воздух", - говорится в сообщении.
По информации ГУМЧС, во время тушения пожара было обнаружено тело матери мальчика, второго ребенка в момент пожара дома не было.
Отмечается, что глава Заволжского района Ульяновска Наиль Юмакулов вручил Мефтахову благодарственное письмо главы города за проявленный героизм во время пожара.
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