Эрдоган намерен обсудить с Меркель ситуацию в Ливии

"Рассчитываю, что мы обсудим с госпожой Меркель наши двусторонние отношения, а также ситуацию в Ливии, и придем к результатам", - заявил Эрдоган, выступая на открытии нового здания турецко-германского университета в Стамбуле.

В Берлине в минувшее воскресенье прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС, ООН. Были на саммите и премьер-министр правящего в Триполи правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось. Главным итогом конференции стал призыв ее участников о прекращении огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам конфликта. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.