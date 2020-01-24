Эрдоган намерен обсудить с Меркель ситуацию в Ливии

АНКАРА, 24 янв – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, прибывшей в Стамбул с визитом, ситуацию в Ливии.
"Рассчитываю, что мы обсудим с госпожой Меркель наши двусторонние отношения, а также ситуацию в Ливии, и придем к результатам", - заявил Эрдоган, выступая на открытии нового здания турецко-германского университета в Стамбуле.
По словам Меркель, которая также выступила на церемонии, турецко-германский университет является лучшим показателем сотрудничества Берлина и Анкары.
В Берлине в минувшее воскресенье прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС, ООН. Были на саммите и премьер-министр правящего в Триполи правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось. Главным итогом конференции стал призыв ее участников о прекращении огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам конфликта. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.