В МВД объяснили, почему не предотвратили убийство ребенка на Урале

"Безусловно, мы не только раскрываем все эти преступления, но и раскрываем их причины. Это трагедия, которая шокировала. В принципе, мы этой работой (профилактикой таких преступлений - Прим. ред.) занимаемся. У нас есть центр по противодействию экстремизму. Это опытные сотрудники... Не скажу, что мы где-то проглядели. Они (секта - Прим. ред.) были закрытые и к себе не всех подпускали. Не произойди эта трагедия, мы бы и не узнали о них. У нас много таких непонятных организаций, у которых непонятное вероисповедование, своя идеология, свое понимание", - сказал глава полицейского главка.