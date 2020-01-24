Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-24T11:31+0300
https://ria.ru/20200124/1563817099.html
В МВД объяснили, почему не предотвратили убийство ребенка на Урале
https://cdn23.img.ria.ru/images/156185/53/1561855339_0:207:1280:927_1036x0_80_0_0_76172f3a40f86c4998f5cf4d2ca8dc5e.jpg
РИА Новости

В МВД объяснили, почему не предотвратили убийство ребенка на Урале

11:30 24.01.2020 (обновлено: 11:31 24.01.2020)
3448
© РИА НовостиГлава секты "Ученики Христа" Земфира Гайнуллина в зале суда
Глава секты Ученики Христа Земфира Гайнуллина в зале суда
© РИА Новости
Глава секты "Ученики Христа" Земфира Гайнуллина в зале суда. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Убийство ребенка членами секты "Ученики Христа" в Екатеринбурге не удалось предотвратить, потому что она была закрытой, сообщил журналистам начальник регионального ГУМВД Александр Мешков.
"Безусловно, мы не только раскрываем все эти преступления, но и раскрываем их причины. Это трагедия, которая шокировала. В принципе, мы этой работой (профилактикой таких преступлений - Прим. ред.) занимаемся. У нас есть центр по противодействию экстремизму. Это опытные сотрудники... Не скажу, что мы где-то проглядели. Они (секта - Прим. ред.) были закрытые и к себе не всех подпускали. Не произойди эта трагедия, мы бы и не узнали о них. У нас много таких непонятных организаций, у которых непонятное вероисповедование, своя идеология, свое понимание", - сказал глава полицейского главка.
Гайнуллина и Иван Казанцев
3 декабря 2019, 08:00
"Закопали в лесу": в убийстве ребенка на Урале обвинили сектантов
Тело девятилетнего мальчика нашли утром в четверг, 28 ноября, в Чкаловском районе Екатеринбурга. По данным газеты "Комсомольская правда", ребенка, предположительно, убили его родители, которые якобы хотели изгнать из него бесов.
Следственный комитет позднее опроверг данные СМИ об убийстве ребенка в ходе экзорцизма: по данным следствия, мотив более прозаический – "личная неприязнь". По официальным данным, мать мальчика сама явилась к следователю и допрошена в качестве свидетеля, а позднее ее обвинили в пособничестве.
Отцу ребенка предъявлено обвинение в убийстве. Он и глава секты "Ученики Христа" Земфира Гайнуллина арестованы.
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
8 октября 2019, 17:17
В Подмосковье изгонявшая "бесов" мать убила сына и избежала тюрьмы
1115265
Обсудить 1
ЕкатеринбургПроисшествия
Рекомендуем
Мясо змеи на традиционном рынке в Индонезии
Ученые выяснили первоисточник нового коронавируса из Китая
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика
Женщина возвращается с похорон генерала Касема Сулеймани мимо посольства США в Тегеране
Ответный удар: Иран готовится обвалить американский рынок
Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Израильское СМИ признало фиаско Зеленского в Давосе
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД России оценили рассекреченные документы ЦРУ о Бандере
Мужчина с помощью фуры перекрыл движение на улице Бауманская в Москве. 24 января 2020
Омбудсмен проверит инцидент с водителем, перекрывшим движение в Москве
Президент Украины Владимир Зеленский
Румыния потребовала от Украины объяснений после слов об оккупации
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве задержали подозреваемого в домогательствах к школьнице
Воздушные шары с надписью AliExpress
Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом
Автомобиль Следственного комитета РФ
Нижегородского борца с коррупцией заподозрили во взяточничестве
Изображение вуханьского коронавируса , полученное с помощью электронного микроскопа
Китай опубликовал снимок нового коронавируса
Виктор Водолацкий
В ГД заявили о возможности вступления Украины в Союзное государство
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Пензе девятиклассник умер после урока английского
Участники марша националистов, приуроченного к 110-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове. 1 января 2019
ЦРУ опубликовало архивные данные об "агенте Гитлера" Бандере
Артист Содружества актеров Таганки Данила Перов
Умер актер из "Универа" и "Интернов" Данила Перов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:04Источник: Китай призвал авиакомпании следить за ситуацией с вирусом
14:03В Камбодже нашли избитого российского туриста без документов
13:59В КБР задержали мужчину, ранившего из ружья оппонента во время ссоры
13:58Суд прекратил уголовное дело о крушении Boeing в Казани
13:57Закрытие Игналинской АЭС обойдется Брюсселю в три миллиарда евро
13:56ЛНР обвинила силовиков в двух нарушениях перемирия за неделю
13:52В Германии россиянина осудили за подготовку теракта, пишут СМИ
13:52Россия остается главным союзником Белоруссии, заявил Лукашенко
13:50В Москве средняя температура января превысила норму на десять градусов
13:50Поправки в Конституцию не затронут право россиян обращаться в ЕСПЧ
13:50Лоза рассказал о конверте с "ядом"
13:49Лукашенко рассказал, при каких условиях белорусы его "съедят"
13:47В Воронежской области приняли дополнительные меры из-за коронавируса
13:45В Иерусалиме подожгли мечеть
13:45Эрдоган подарил Меркель инкрустированное зеркало и старинный шлем
13:43Слушание по делу россиянина Винника состоится в Париже 28 января
13:43Посольство в Софии прокомментировало сообщения о деле против россиян
13:42В Астраханской области завели уголовное дело на главу района
13:42На Урале СК проверит данные о нападении стаи собак на ребенка
13:42Ученые выяснили, чем опасна белковая диета
Лента новостейМолния