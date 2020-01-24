В МВД объяснили, почему не предотвратили убийство ребенка на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Убийство ребенка членами секты "Ученики Христа" в Екатеринбурге не удалось предотвратить, потому что она была закрытой, сообщил журналистам начальник регионального ГУМВД Александр Мешков.
"Безусловно, мы не только раскрываем все эти преступления, но и раскрываем их причины. Это трагедия, которая шокировала. В принципе, мы этой работой (профилактикой таких преступлений - Прим. ред.) занимаемся. У нас есть центр по противодействию экстремизму. Это опытные сотрудники... Не скажу, что мы где-то проглядели. Они (секта - Прим. ред.) были закрытые и к себе не всех подпускали. Не произойди эта трагедия, мы бы и не узнали о них. У нас много таких непонятных организаций, у которых непонятное вероисповедование, своя идеология, свое понимание", - сказал глава полицейского главка.
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Тело девятилетнего мальчика нашли утром в четверг, 28 ноября, в Чкаловском районе Екатеринбурга. По данным газеты "Комсомольская правда", ребенка, предположительно, убили его родители, которые якобы хотели изгнать из него бесов.
Следственный комитет позднее опроверг данные СМИ об убийстве ребенка в ходе экзорцизма: по данным следствия, мотив более прозаический – "личная неприязнь". По официальным данным, мать мальчика сама явилась к следователю и допрошена в качестве свидетеля, а позднее ее обвинили в пособничестве.
Отцу ребенка предъявлено обвинение в убийстве. Он и глава секты "Ученики Христа" Земфира Гайнуллина арестованы.
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