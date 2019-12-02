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РИА Новости

В Екатеринбурге главу секты арестовали за убийство ребенка

14:40 02.12.2019 (обновлено: 16:42 02.12.2019)
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© РИА НовостиГлава секты "Ученики Христа" Земфира Гайнуллина в зале суда
Глава секты Ученики Христа Земфира Гайнуллина в зале суда
© РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 дек — РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга в понедельник заключил в СИЗО главу секты "Ученики Христа" Земфиру Гайнуллину по делу ребенка, убитого, предположительно, во время "изгнания бесов", сообщила гособвинитель журналистам после судебного заседания.
Ранее суд арестовал до 26 января 2020 года отца убитого мальчика, участника той же секты.
"Да", — сказала гособвинитель в ответ на вопрос, арестовали ли Гайнуллину.
В пресс-службе Ленинского суда РИА Новости уточнили, что женщину заключили под стражу также как минимум до 26 января.
Тело девятилетнего мальчика нашли утром в четверг, 28 ноября, в Чкаловском районе Екатеринбурга. По данным газеты "Комсомольская правда", ребенка, предположительно, убили его родители, которые якобы хотели изгнать из него бесов.
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По информации СМИ, мать мальчика, гражданка Белоруссии, из Екатеринбурга сбежала на родину, а отец был задержан в Башкирии. Также, по данным СМИ, по делу задержана Земфира Гайнуллина - глава секты "Ученики Христа", в которой, предположительно, состояли родители мальчика.
Следственный комитет позднее опроверг данные СМИ об убийстве ребенка в ходе экзорцизма: по данным следствия, мотив более прозаический – "личная неприязнь". По официальным данным, мать мальчика сама явилась к следователю и допрошена в качестве свидетеля, а позднее ее обвинили в пособничестве.
Отцу ребенка предъявлено обвинение в убийстве.
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