В Омской области двое мужчин с битой напали на шесть человек

ОМСК, 24 янв - РИА Новости. Шесть жителей села в Омской области пострадали при нападении двух молодых парней с битой, сообщили РИА Новости в региональном УМВД.
По данным УМВД по Омской области, 23 января в дежурную часть полиции Павлоградского района Омской области обратились шесть человек и сообщили, что их избили. С разными травмами - ушибами и переломами - их доставили в больницу, один из пострадавших находится в реанимации, уточняют в региональном УМВД.
"Шестерым жителям …- мужчинам 41, 48, 49, 52 лет и женщинам 55 и 52 лет - накануне причинили телесные повреждения двое молодых людей, это жители села Логиновка 27 и 29 лет, ранее не имевшие проблем с законом. Им не нравился образ жизни, который вели пострадавшие, телесные повреждения наносились руками и битой по причине личной неприязни", - рассказали в пресс-службе УМВД и добавили, что в качестве вещественных доказательств с места изъяли обломки биты, бензопилу и другие предметы и следы.
Бензопила при нападении не применялась, подчеркнули в ведомстве, добавив, что информация, которую ранее распространяли в СМИ, что нападавшие вооружились бензопилой, не соответствует действительности.
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