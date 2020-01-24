В Омской области двое мужчин с битой напали на шесть человек

"Шестерым жителям …- мужчинам 41, 48, 49, 52 лет и женщинам 55 и 52 лет - накануне причинили телесные повреждения двое молодых людей, это жители села Логиновка 27 и 29 лет, ранее не имевшие проблем с законом. Им не нравился образ жизни, который вели пострадавшие, телесные повреждения наносились руками и битой по причине личной неприязни", - рассказали в пресс-службе УМВД и добавили, что в качестве вещественных доказательств с места изъяли обломки биты, бензопилу и другие предметы и следы.