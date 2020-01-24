В Петербурге эвакуируют суды из-за сообщений о минировании

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Четыре районных суда Петербурга эвакуируют в пятницу из-за сообщений о якобы заложенной взрывчатке, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
"Петродворцовый, Колпинский, Дзержинский, Ленинский районные суды эвакуируются", - говорится в пресс-релизе.
Сейчас Петродворцовый суд уже вернулся к работе, спецслужбы не обнаружили в здании взрывчатки или запрещенных предметов.
Первые письма с угрозами о взрыве пришли в суды Петербурга и еще ряда регионов России 28 ноября 2019 года. С тех пор практически каждый день разные суды получали письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка. Также "минировали" станции метро Петербурга, больницы и школы. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ.
Между тем накануне ФСБ России объявила, что вычислила сервис, с которого несколько месяцев тысячами рассылаются сообщения о "минировании" российских судов, школ, больниц: он находится в Нидерландах, и доступ к нему с территории России уже заблокирован. Но возымело ли это нужный эффект, пока неясно.