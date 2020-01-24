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Под Томском обнаружили останки 12-го погибшего при пожаре на лесопилке
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РИА Новости

Под Томском обнаружили останки 12-го погибшего при пожаре на лесопилке

10:24 24.01.2020 (обновлено: 10:36 24.01.2020)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
НОВОСИБИРСК, 24 янв – РИА Новости. Следователи обнаружили останки еще одного погибшего при пожаре в поселке Причулымский на территории лесопилки в Томской области, таким образом общее количество жертв увеличилось до 12, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в ночь 21 января в одноэтажном деревянном здании на площади 208 "квадратов" в Асиновском районе. Из здания выбрались два человека, а 11, в том числе десять работников лесопилки из Узбекистана и одна россиянка, погибли. По данным властей региона, здание на территории лесопилки не было предназначено для проживания людей, на его окнах были решетки.
В СУСК отметили, что 23 января руководитель следственного управления Андрей Щукин организовал дополнительный осмотр места происшествия с участием сотрудников главного управления криминалистики Следственного комитета РФ, направленными в регион для оказания практической помощи.
"При производстве осмотра, который производился под руководством руководителя управления, присутствовали представители МВД Узбекистана, прибывшие в Томск в связи с указанными трагическими событиями… В ходе проведения осмотра следователями были обнаружены останки двенадцатого погибшего", - говорится в сообщении.
В управлении отметили, что, предположительно, все погибшие являлись работниками ООО "Грин Вуд". По всем извлеченным останкам назначены и проводятся судебные медицинские и генотипические экспертизы, устанавливается местонахождения директора ООО "Грин Вуд". Дело находится на контроле в центральном аппарате СК.
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Следственный комитет РФТомская областьПроисшествия
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