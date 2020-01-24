Под Томском обнаружили останки 12-го погибшего при пожаре на лесопилке

"При производстве осмотра, который производился под руководством руководителя управления, присутствовали представители МВД Узбекистана, прибывшие в Томск в связи с указанными трагическими событиями… В ходе проведения осмотра следователями были обнаружены останки двенадцатого погибшего", - говорится в сообщении.