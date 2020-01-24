Под Томском обнаружили останки 12-го погибшего при пожаре на лесопилке

НОВОСИБИРСК, 24 янв – РИА Новости. Следователи обнаружили останки еще одного погибшего при пожаре в поселке Причулымский на территории лесопилки в Томской области, таким образом общее количество жертв увеличилось до 12, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в ночь 21 января в одноэтажном деревянном здании на площади 208 "квадратов" в Асиновском районе. Из здания выбрались два человека, а 11, в том числе десять работников лесопилки из Узбекистана и одна россиянка, погибли. По данным властей региона, здание на территории лесопилки не было предназначено для проживания людей, на его окнах были решетки.
В СУСК отметили, что 23 января руководитель следственного управления Андрей Щукин организовал дополнительный осмотр места происшествия с участием сотрудников главного управления криминалистики Следственного комитета РФ, направленными в регион для оказания практической помощи.
"При производстве осмотра, который производился под руководством руководителя управления, присутствовали представители МВД Узбекистана, прибывшие в Томск в связи с указанными трагическими событиями… В ходе проведения осмотра следователями были обнаружены останки двенадцатого погибшего", - говорится в сообщении.
В управлении отметили, что, предположительно, все погибшие являлись работниками ООО "Грин Вуд". По всем извлеченным останкам назначены и проводятся судебные медицинские и генотипические экспертизы, устанавливается местонахождения директора ООО "Грин Вуд". Дело находится на контроле в центральном аппарате СК.