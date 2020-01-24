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Биография Максима Орешкина
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РИА Новости

Биография Максима Орешкина

10:22 24.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ и член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин
Министр экономического развития РФ и член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Максим Станиславович Орешкин родился 21 июля 1982 года в Москве.
В 2004 году окончил магистратуру Государственного университета – Высшая школа экономики по направлению "экономика".
С апреля 2002 года по июнь 2006 года – экономист 1 категории, ведущий экономист, главный экономист, заведующий сектором Центрального банка Российской Федерации.
С июня 2006 года по июль 2010 года – старший менеджер, директор, управляющий директор ОАО "Росбанк".
С июля 2010 года по июнь 2012 года – руководитель аналитического блока по России и СНГ ЗАО "Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк".
С июня 2012 года по август 2013 года – главный экономист по России ЗАО "ВТБ Капитал".
С сентября 2013 года по март 2015 года – директор департамента долгосрочного стратегического планирования министерства финансов РФ.
С марта 2015 года по ноябрь 2016 года – заместитель министра финансов Российской Федерации.
30 ноября 2016 года Орешкин был назначен министром экономического развития Российской Федерации.
18 мая 2018 года переназначен на должность министра экономического развития Российской Федерации.
15 января 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства.
24 января 2020 года Максим Орешкин назначен помощником президента РФ.
С ноября 2018 года Максим Орешкин возглавляет Центр стратегических разработок.
Декларированный доход Орешкина за 2018 год составил 21,5 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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