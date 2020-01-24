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Гончарук: "Укрзализныця" останется под полным контролем Украины
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РИА Новости

Гончарук: "Укрзализныця" останется под полным контролем Украины

10:05 24.01.2020
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© Фото : страница Алексея Гончарука в FacebookАлексей Гончарук
Алексей Гончарук
© Фото : страница Алексея Гончарука в Facebook
Алексей Гончарук. Архивное фото
КИЕВ, 24 янв – РИА Новости. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что сотрудничество компании "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") с германской Deutsche Bahn не будет означать потерю контроля Украины над компанией или ее продажу.
В четверг Гончарук заявил, что министерство инфраструктуры страны подписало меморандум о сотрудничестве с Deutsche Bahn. По его словам, Украина полностью сохранит за собой контроль над компанией, а немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов предприятия. При этом до этого он говорил, что планируется передать "Укрзализныцю" немцам в управление на 10 лет.

"Развею все слухи, которые ходят сейчас вокруг этого вопроса. Сейчас наша команда ведет переговоры с немецкой стороной о дальнейшем сотрудничестве в операционной деятельности, в предоставлении консультационных услуг со стороны немецкой железной дороги. В любом случае, это сотрудничество точно позволит повысить эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине", - написал Гончарук на своей странице в Facebook.

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"Важный момент, чтобы избежать спекуляций - речь только о стратегическом партнерстве, а не о продаже или концессии "Укрзализныци". Украинская железная дорога остается под полным контролем государства, и это точно. Точка!", - отметил Гончарук.
Он также сообщил, что на совещании профильного транспортного комитета Верховной рады и министерств планируют согласовать все детали сотрудничества. По его словам, 5 февраля планируют подписать соглашение о стратегическом партнерстве с Deutsche Bahn в Киеве.
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"Ничего хорошего". Украинский политик о перспективах "Укрзализныцы"Премьер-министр Украины заявил о возможной передаче "Укрзализныцы" в управление Deutsche Bahn, в самой немецкой компании говорят лишь о поддержке в предпринимательских и технических вопросах. В эфире радио Sputnik украинский политик Владимир Олейник высказал свой взгляд на ситуацию.
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Алексей ГончарукУкраинская железная дорогаУкрзализныцяВерховная Рада УкраиныКиевУкраинаВ мире
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