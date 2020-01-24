Гончарук: "Укрзализныця" останется под полным контролем Украины

В четверг Гончарук заявил, что министерство инфраструктуры страны подписало меморандум о сотрудничестве с Deutsche Bahn. По его словам, Украина полностью сохранит за собой контроль над компанией, а немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов предприятия. При этом до этого он говорил, что планируется передать "Укрзализныцю" немцам в управление на 10 лет.