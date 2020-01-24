В Омске мужчина сломал ключицу шестилетнему сыну

"Семнадцатого января поступило исковое заявление департамента образования администрации города Омска в интересах несовершеннолетнего ребенка к отцу ребенка об ограничении в родительских правах... 37-летним отцом несовершеннолетнего ребенка последнему причинены телесные повреждения, при этом несовершеннолетний продолжает проживать совместно с отцом, местонахождение матери несовершеннолетнего неизвестно", - сказали в суде и добавили, что мать, возможно, проживает за рубежом.

В пресс-службе УМВД Омской области агентству уточнили, что инцидент произошёл 1 ноября 2019 года. Жительница дома на бульваре Архитекторов услышала из квартиры, где живут отец и сын, детский плач и нецензурную брань взрослого. Дверь соседке открыл нетрезвый отец мальчика. По данным пресс-служб УМВД и Кировского суда, женщина, увидев кровоподтёки на лице ребёнка, вызвала скорую помощь и полицию, в больнице у мальчика диагностировали перелом ключицы.