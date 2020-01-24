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В Омске мужчина сломал ключицу шестилетнему сыну
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РИА Новости

В Омске мужчина сломал ключицу шестилетнему сыну

09:54 24.01.2020 (обновлено: 14:02 24.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
ОМСК, 24 янв - РИА Новости. Департамент образования мэрии Омска потребовал ограничить 37-летнего отца в родительских правах из-за того, что он сломал ключицу шестилетнему сыну, который продолжает жить с ним, сообщили РИА Новости в пятницу в Кировском суде Омска.
"Семнадцатого января поступило исковое заявление департамента образования администрации города Омска в интересах несовершеннолетнего ребенка к отцу ребенка об ограничении в родительских правах... 37-летним отцом несовершеннолетнего ребенка последнему причинены телесные повреждения, при этом несовершеннолетний продолжает проживать совместно с отцом, местонахождение матери несовершеннолетнего неизвестно", - сказали в суде и добавили, что мать, возможно, проживает за рубежом.
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14 января, 06:57
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В пресс-службе УМВД Омской области агентству уточнили, что инцидент произошёл 1 ноября 2019 года. Жительница дома на бульваре Архитекторов услышала из квартиры, где живут отец и сын, детский плач и нецензурную брань взрослого. Дверь соседке открыл нетрезвый отец мальчика. По данным пресс-служб УМВД и Кировского суда, женщина, увидев кровоподтёки на лице ребёнка, вызвала скорую помощь и полицию, в больнице у мальчика диагностировали перелом ключицы.
"В отношении отца возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью). Департамент образования при этом никаких мер не предпринял, чтобы решить вопрос о дальнейшем проживании ребенка", - отметил представитель пресс-службы Кировского райсуда Омска.
В полиции уточнили, что отец мальчика ранее не был судим, семья не состояла на учёте у инспекции ПДН, а уголовное дело об избиении ребенка уже передано в Кировский суд.
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