Комиссия СФ сможет проверять данные в СМИ о правонарушениях сенаторов

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Комиссии Совфеда по контролю за доходами сенаторов предлагается дать право проверять появляющуюся в СМИ информацию о возможных правонарушениях законодателей, в том числе – о наличии у них иностранного гражданства, законопроект планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию, сообщил РИА Новости в пятницу глава комитета СФ по регламенту Комиссии Совфеда по контролю за доходами сенаторов предлагается дать право проверять появляющуюся в СМИ информацию о возможных правонарушениях законодателей, в том числе – о наличии у них иностранного гражданства, законопроект планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию, сообщил РИА Новости в пятницу глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко

"Мы планируем подготовить поправки к закону о статусе депутата Госдумы и членов Совета Федерации о возможности проверки профильной комиссией появившуюся в СМИ информацию о правонарушениях сенаторов", - отметил Тимченко. По его словам, такие проверки предлагается проводить по поручению председателя Совета Федерации.

"Речь может идти о возможном нарушении сенатором законодательства, в том числе – наличии у него иностранного гражданства", - сказал парламентарий.

Тимченко напомнил, что и сейчас комиссия может проводить соответствующие проверки, но только на основании прямого обращения граждан, общественных организаций, политических партий.

"Предлагается также ввести норму проводить проверки по публикациям в СМИ, в том числе электронных, а также в соцсетях", - сказал парламентарий. "Если есть такое сообщение, нужно реагировать, проверять и опровергать", - добавил он.

По словам Тимченко, сенаторы намерены в весеннюю сессию внести законопроект в Госдуму. "Если депутаты захотят присоединиться к этой норме, это их право", - отметил политик.