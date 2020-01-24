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Комиссия СФ сможет проверять данные в СМИ о правонарушениях сенаторов
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РИА Новости

Комиссия СФ сможет проверять данные в СМИ о правонарушениях сенаторов

09:50 24.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВячеслав Тимченко
Вячеслав Тимченко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вячеслав Тимченко. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Комиссии Совфеда по контролю за доходами сенаторов предлагается дать право проверять появляющуюся в СМИ информацию о возможных правонарушениях законодателей, в том числе – о наличии у них иностранного гражданства, законопроект планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию, сообщил РИА Новости в пятницу глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.
"Мы планируем подготовить поправки к закону о статусе депутата Госдумы и членов Совета Федерации о возможности проверки профильной комиссией появившуюся в СМИ информацию о правонарушениях сенаторов", - отметил Тимченко. По его словам, такие проверки предлагается проводить по поручению председателя Совета Федерации.
"Речь может идти о возможном нарушении сенатором законодательства, в том числе – наличии у него иностранного гражданства", - сказал парламентарий.
Тимченко напомнил, что и сейчас комиссия может проводить соответствующие проверки, но только на основании прямого обращения граждан, общественных организаций, политических партий.
"Предлагается также ввести норму проводить проверки по публикациям в СМИ, в том числе электронных, а также в соцсетях", - сказал парламентарий. "Если есть такое сообщение, нужно реагировать, проверять и опровергать", - добавил он.
По словам Тимченко, сенаторы намерены в весеннюю сессию внести законопроект в Госдуму. "Если депутаты захотят присоединиться к этой норме, это их право", - отметил политик.
Он также подчеркнул, что сейчас обсуждаются изменения в Конституцию РФ, которые запрещают наличие иностранного гражданства у должностных лиц, в том числе парламентариев.
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