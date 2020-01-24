В Благовещенске умер Герой Советского Союза Юрий Кузнецов

"Он был последним Героем Советского Союза на Дальнем Востоке. Под его командованием во время Афганской кампании парашютно-десантный полк провел более 70 успешных операций. В последние годы он активно занимался общественной жизнью города и был почетным гражданином Благовещенска", - написал в своем Instagram-аккаунте губернатор Приамурья Василий Орлов.