Клишас опроверг информацию о наличии у него второго гражданства

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас опроверг информацию о наличии у него или членов его семьи иностранного гражданства.
"Сейчас ведется целая кампания не только против меня, но и против сенаторов. Это те, кто поддерживает политику президента", - сказал в ответ Клишас.
"Ни у меня не было и нет гражданства Швейцарии, ни у членов моей семьи", - сказал сенатор. Он подчеркнул, что соответствует статусу члена Совета Федерации по закону.
"Моя супруга, родители, дети, все живут в РФ и все являются российскими гражданами. И никакого иного гражданства у них нет", - подчеркнул политик.
Он пояснил, что у него и его семьи были обычные визы в Швейцарию. "Действительно, у нас есть недвижимость (в Швейцарии), которая у меня очень давно, с тех пор, когда я работал в частных компаниях", - сказал сенатор.
Клишас также напомнил, что когда кандидат в сенаторы принимает участие в избирательной кампании, он перед этим заполняет соответствующие документы.
Тем, кто делает заявления о якобы наличии у него иностранного гражданства, Клишас предложил представить соответствующие документы. "Придите с документами, далее пойдем в суд и узнаем", - заключил он.