Клишас опроверг информацию о наличии у него второго гражданства

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Глава конституционного комитета Совфеда Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас опроверг информацию о наличии у него или членов его семьи иностранного гражданства.

В ходе передачи "Формула смысла" на " Вести ФМ " в пятницу ведущий Дмитрий Куликов рассказал Клишасу, что к сенатору поступают вопросы от слушателей о наличии у него гражданства Швейцарии

"Сейчас ведется целая кампания не только против меня, но и против сенаторов. Это те, кто поддерживает политику президента", - сказал в ответ Клишас.

"Ни у меня не было и нет гражданства Швейцарии, ни у членов моей семьи", - сказал сенатор. Он подчеркнул, что соответствует статусу члена Совета Федерации по закону.

"Моя супруга, родители, дети, все живут в РФ и все являются российскими гражданами. И никакого иного гражданства у них нет", - подчеркнул политик.

Он пояснил, что у него и его семьи были обычные визы в Швейцарию. "Действительно, у нас есть недвижимость (в Швейцарии), которая у меня очень давно, с тех пор, когда я работал в частных компаниях", - сказал сенатор.

Клишас также напомнил, что когда кандидат в сенаторы принимает участие в избирательной кампании, он перед этим заполняет соответствующие документы.