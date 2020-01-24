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2020-01-24T09:25+0300
https://ria.ru/20200124/1563811815.html
Клишас опроверг информацию о наличии у него второго гражданства
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РИА Новости

Клишас опроверг информацию о наличии у него второго гражданства

09:25 24.01.2020
439
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас опроверг информацию о наличии у него или членов его семьи иностранного гражданства.
В ходе передачи "Формула смысла" на "Вести ФМ" в пятницу ведущий Дмитрий Куликов рассказал Клишасу, что к сенатору поступают вопросы от слушателей о наличии у него гражданства Швейцарии.
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"Сейчас ведется целая кампания не только против меня, но и против сенаторов. Это те, кто поддерживает политику президента", - сказал в ответ Клишас.
"Ни у меня не было и нет гражданства Швейцарии, ни у членов моей семьи", - сказал сенатор. Он подчеркнул, что соответствует статусу члена Совета Федерации по закону.
"Моя супруга, родители, дети, все живут в РФ и все являются российскими гражданами. И никакого иного гражданства у них нет", - подчеркнул политик.
Он пояснил, что у него и его семьи были обычные визы в Швейцарию. "Действительно, у нас есть недвижимость (в Швейцарии), которая у меня очень давно, с тех пор, когда я работал в частных компаниях", - сказал сенатор.
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Клишас также напомнил, что когда кандидат в сенаторы принимает участие в избирательной кампании, он перед этим заполняет соответствующие документы.
Тем, кто делает заявления о якобы наличии у него иностранного гражданства, Клишас предложил представить соответствующие документы. "Придите с документами, далее пойдем в суд и узнаем", - заключил он.
91500212
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Андрей КлишасСовет Федерации РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Глупо было бы думать что кто-то признается))
24 января, 09:31
agent_anonimus
610003
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