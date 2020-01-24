Метеорологи прогнозируют рост выбросов углекислого газа из-за пожаров

"Согласно прогнозу, рост концентрации углекислого газа в атмосфере в 2020 году достигнет одного из самых высоких годовых значений, зафиксированных с начала измерений в (обсерватории) Мауна-Лоа, Гавайи, в 1958 году", - говорится в заявлении службы.

Согласно прогнозу метеорологов, в течение года содержание CO 2 в атмосфере превысит 417 частиц на миллион, хотя средний годовой прогноз составляет 414,2. При этом из-за погодных факторов средние показатели роста выбросов увеличатся на 10%. Как отмечают эксперты, "на выбросы в результате недавно возникших природных пожаров в Австралии приходится до одной пятой этого роста".

В Австралии в результате природных пожаров, которые начались еще в сентябре 2019 года и до сих по не потушены, выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 27 человек, уничтожил более 2 тысяч домов. По оценкам университета Сиднея, погибли более 1 миллиарда животных. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно.