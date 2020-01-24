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Туризм
2020-01-24T06:33+0300
https://ria.ru/20200124/1563809274.html
Названы самые популярные у иностранных туристов российские регионы
https://cdn23.img.ria.ru/images/152539/50/1525395037_0:128:2450:1506_1036x0_80_0_0_fd253900d034aa33fc03261383e4d608.jpg
РИА Новости

Названы самые популярные у иностранных туристов российские регионы

06:33 24.01.2020
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© Depositphotos / oroch2Рыбная деревня, Калининград
Рыбная деревня, Калининград
© Depositphotos / oroch2
Рыбная деревня, Калининград. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Иностранные туристы прошлой осенью чаще всего путешествовали в Москву и окрестности, Санкт-Петербург и область, Калининградскую и Иркутскую области, а также в Бурятию, показало исследование картографического сервиса Maps.Me (принадлежит Mail.Ru Group), о котором РИА Новости рассказали в компании.
Сервис составил рейтинг 20 регионов РФ, которыми больше всего интересовались иностранные туристы. Рейтинг составлен на основе количества иностранных пользователей, загружавших карты российских регионов в Maps.Me в период с 1 сентября по 30 ноября 2019 года.
"Первые три строчки сохранили за собой Москва (в рамках исследования объединена с Московской областью), Санкт-Петербург (с Ленинградской областью) и Калининградская область. Замкнули топ-5 Республика Бурятия и Иркутская область, по сравнению с летним рейтингом они поменялись местами", - рассказали в компании по результатам исследования.
Как отметил в Maps.Me, значительно больше, чем летом, в осенние месяцы иностранцев интересовал Приморский край – он поднялся с 12-й на 6-ю строчку рейтинга. На седьмом месте осталась Адыгея. В топ-10 также вошли Тыва (по итогам лета она была на 17-м месте), Красноярский край и опустившийся на четыре строчки Краснодарский край.
"Также осенью иностранцы интересовались такими регионами, как Республика Татарстан, Смоленская и Владимирская области, Республика Башкортостан, Челябинская, Нижегородская, Новосибирская и Тверская области, Кабардино-Балкарская республика, которой не было в летнем рейтинге, и Ростовская область", - рассказали в компании.
Сервис Maps.me был запущен в 2010 году. В 2014 году компанию приобрела Mail.Ru Group. Сейчас сервис насчитывает уже более 120 миллионов установок по всему миру, при этом около 13% его пользователей находятся в России.
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1014002
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ТуризмРеспублика БурятияМоскваМосковская областьКалининградская областьИркутская областьСанкт-Петербург
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