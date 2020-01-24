Названы самые популярные у россиян фрукты и овощи

На втором месте по популярности находится яблоко. Также среди фруктов россияне отдают предпочтение цитрусовым – апельсинам, лимонам и мандаринам. За ними следует виноград, груши, гранат, персики и киви.
В рейтинге овощей, которые чаще всего покупали россияне, следом за картофелем идут огурцы, морковь и капуста.
Отмечается, что россияне реже покупали помидоры, свеклу, баклажаны, перец.
Ранее аналитики "Такском" рассказали, что самыми продаваемыми кондитерскими изделиями в России являются пряники, печенье и вафли.
29 ноября 2019, 17:01ЗОЖДиетолог рассказала о способе похудения при помощи банановой кожуры