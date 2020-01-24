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Названы самые популярные у россиян фрукты и овощи
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РИА Новости

Названы самые популярные у россиян фрукты и овощи

06:25 24.01.2020
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© РИА Новости / Владимир АстапковичОчень важно, чтобы в день человек съедал не менее 400 граммов овощей и фруктов – разноцветных и свежих.
Очень важно, чтобы в день человек съедал не менее 400 граммов овощей и фруктов – разноцветных и свежих.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Самым популярным фруктом у россиян в 2019 году оказался банан, среди овощей наиболее востребован картофель. Об этом пишет RT со ссылкой на платформу фискальных данных "Такском".
На втором месте по популярности находится яблоко. Также среди фруктов россияне отдают предпочтение цитрусовым – апельсинам, лимонам и мандаринам. За ними следует виноград, груши, гранат, персики и киви.
В рейтинге овощей, которые чаще всего покупали россияне, следом за картофелем идут огурцы, морковь и капуста.
Отмечается, что россияне реже покупали помидоры, свеклу, баклажаны, перец.
Ранее аналитики "Такском" рассказали, что самыми продаваемыми кондитерскими изделиями в России являются пряники, печенье и вафли.
Половина банана
29 ноября 2019, 17:01ЗОЖ
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