Названы самые популярные у россиян сладости

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Самыми популярными сладостями у россиян в июле оказались печенье, пряники и вафли, сообщает Самыми популярными сладостями у россиян в июле оказались печенье, пряники и вафли, сообщает RT со ссылкой на данные "Такском".

За ними следуют шоколадные конфеты, сахарные изделия и шоколадная паста. Замыкают пятерку лидеров торты и пирожные.

Средняя цена на печенье в июле составила 150 рублей за килограмм, на шоколадные конфеты — 595 рублей, на торт — 398 рублей.