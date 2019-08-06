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РИА Новости

Названы самые популярные у россиян сладости

08:30, 6 августа 2019
13523
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкОтдел с кондитерскими изделиями
Отдел с кондитерскими изделиями
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Самыми популярными сладостями у россиян в июле оказались печенье, пряники и вафли, сообщает RT со ссылкой на данные "Такском".
За ними следуют шоколадные конфеты, сахарные изделия и шоколадная паста. Замыкают пятерку лидеров торты и пирожные.
Средняя цена на печенье в июле составила 150 рублей за килограмм, на шоколадные конфеты — 595 рублей, на торт — 398 рублей.
Анализ проводился на основе обработки фискальных данных с касс. Специалисты проанализировали более 14,5 миллиарда кассовых чеков.
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353055625
Обсудить 12
РоссияОбщество
Популярные комментарии
Сладости у нас невкусные одни заменители,отдушки,разрыхлители,ароматизаторы,никогда домашнюю выпечку не сравнить с заводской,некоторая продукция у частников прямой суррогат в брендовой упаковке,по цене бренда,а в фантике - есть не будешь.Сколько такой продукции спихивается людям ,которым некогда заниматься печевом,сколько здоровья можно ухлопать на такую провизию.
6 августа, 09:23
nnatasha.alimova
700009
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