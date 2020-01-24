Ярославские студенты из Китая не будут отмечать Новый год

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 янв – РИА Новости, Екатерина Абрамова. Студенты Студенты Ярославского педагогического университета имени К.Д. Ушинского из КНР , где зафиксирована вспышка коронавируса , рассказали РИА Новости, что не хотят отмечать Новый год 25 января, потому что волнуются за родных.

Докторант института истории и культуры Центрально-Китайского педагогического университета Сон Гэ из Уханя и доктор исторических наук, доцент Института истории Хэйлунцзянского университета Е Яньхуа из Харбина стажируются на кафедре теории и методики профессионального образования ЯГПУ имени К.Д. Ушинского.

Собеседники рассказали РИА Новости, что приехали в Ярославль в сентябре и с тех пор на родине не были.

"Конечно, мы очень скучаем по родным, мы общаемся практически каждый день, смотрим все новости из Китая, мы очень волнуемся, хотя эпидемия не затронула наши семьи", - рассказала Е Яньхуа.

"Но эпидемия расширяется, въезд и выезд из Уханя запрещен, поэтому ситуация серьезная", - отметил Сон Гэ. Он добавил, что его родные и близкие в Ухане стараются вести обычную жизнь, они ходят на работу и по делам, но если раньше выходные предпочитали проводить вне дома, то теперь лишний раз не выходят.

Собеседники отметили, что не поедут 25 января домой отмечать Новый год, и вернуться на родину им предстоит только в июне, по окончании учебного года. Раньше они планировали отметить праздник в Ярославле, но планы изменились.

"Конечно, в Ухани веселиться никто не будет. Можем ли веселиться мы?", - сказал Сон Гэ.

Коллега поддержала его. "Из-за событий в Ухане совсем нет настроения отмечать Новый год. Не думаю, что я буду что-то праздновать", - отметила она.